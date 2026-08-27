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Има мртвих: Нови тежак удес, један аутомобил смрскан, други преврнут на кров

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 09:37

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Један мушкарац је погинуо у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила у Шимановцима.

Како је објавила Инстаграм страница "192_рс", мушкарац је страдао на лицу мјеста, док је возач из другог возила тешко повријеђен и превезен је у Ургентни центар Универзитетског клиничког центра Србије.

admir arnautovic smrk

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Према ономе што се може видјети на снимку који је објавила Инстаграм страница, дошло је до жестоког судара два аутомобила.

Како се види, возила су уништена, дијелови су расути свуда по коловозу.

Један аутомобил је преврнут покрај пута, други смрскан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

шимановци

Србија

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