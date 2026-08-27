Смртоносна зараза авионом стигла у Њемачку!

Аутор:АТВ редакција
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Двојица радника аеродрома у Франкфурту преминула су од маларије након што је ријетка епидемија довела до тога да се шесторо запослених зарази овом озбиљном инфекцијом коју преносе комарци.
Вјерује се да су комарци стигли на најпрометнији аеродром у Њемачкој авионом, саопштили су њемачки здравствени званичници, што је изазвало епидемију која је први пут откривена у јулу.
Портпарол аеродромског оператера „Фрапорт“ изјавио је за Би-Би-Си да је један запослени преминуо од посљедица инфекције, док су здравствени званичници касније у сриједу потврдили да су двије заражене особе преминуле.
На аеродрому су постављене замке, а ухваћени комарци биће анализирани у лабораторији како би се утврдила њихова врста и поријекло.
„Пружили смо свеобухватне информације свим запосленима и подстичемо их да се обрате љекару уколико осјете било какве симптоме“, рекао је портпарол „Фрапорта“ за Би-Би-Си.
Епидемију истражује Здравствена служба града Франкфурта.
Како Би-Би-Си сазнаје, заражено је шест радника аеродрома, мушкараца који раде на различитим пословима и у различитим дијеловима аеродрома. Званичници анализирају узорке крви како би утврдили да ли их је заразио један комарац или шест различитих комараца.
Касније у сриједу, здравствени званичници у Франкфурту послали су писмо медијима у којем се наводи да су двије заражене особе преминуле.
„За становништво Франкфурта ризик се сматра веома, веома ниским. Болест се не преноси са човјека на човјека, већ је увијек преносе комарци“, додаје се у писму.
Наведено је и да се резултати лабораторијских испитивања, којима би требало да се утврди извор инфекције, не очекују још неколико седмица.
У јулу је објављено да је у епидемију било укључено четворо заражених радника.
Институт „Роберт Кох“, њемачка федерална владина агенција и истраживачки институт за контролу болести и јавно здравље, претходно је саопштио да су се четворо запослених разбољели између 4. и 6. јула и да су комарци унијети авионом.
Институт је навео да маларија у Њемачкој готово искључиво погађа путнике на дугим релацијама који су се заразили у подручјима гдје је маларија ендемска, те да је преношење маларије унутар неког њемачког аеродрома изузетно ријетко.
„Недостатак података о путовањима може довести до закашњеле дијагнозе. Закашњела дијагноза повећава ризик од тешког облика болести“, навео је Институт у свом епидемиолошком билтену.
Посљедњи случај такозване „аеродромске маларије“ забиљежен је 2023. године, такође на аеродрому у Франкфурту.
Маларија је болест коју преносе одређене врсте комараца уједом људи и углавном се јавља у тропским земљама, према подацима Свјетске здравствене организације (СЗО).
Инфекцију, која се може спријечити и лијечити, изазива паразит, а не шири се са особе на особу. Међутим, симптоми могу варирати од благих до оних опасних по живот.
(Курир)
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