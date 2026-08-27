Дјечак са повредама стомака хеликоптером превезен из Бањалуке у Београд

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске превезли су хеликоптером дјечака са повредом стомачних органа из Бањалуке у Београд, саопштено је из МУП-а.
Ријеч је о медицинском транспорту десетогодишњег дјечака из Универзитетског клиничког центра Републике Српске на Институт за мајку и дете у Београду, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч5
Република Српска
17 ч0
Република Српска
17 ч0
Република Српска
17 ч0
Најновије
Најчитаније
13
35
13
30
13
14
13
14
13
12
Тренутно на програму