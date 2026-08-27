Logo

Дјечак са повредама стомака хеликоптером превезен из Бањалуке у Београд

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 11:18

Коментари:

0
МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске превезли су хеликоптером дјечака са повредом стомачних органа из Бањалуке у Београд, саопштено је из МУП-а.

Ријеч је о медицинском транспорту десетогодишњег дјечака из Универзитетског клиничког центра Републике Српске на Институт за мајку и дете у Београду, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хеликоптерски сервис Републике Српске

МУП Републике Српске

УКЦ Републике Српске

Бања Лука

Београд

институт за мајку и дијете

Коментари (0)

Више из рубрике

Влада Републике Српске министри сједница 27.8.2026.

Република Српска

Влада Српске усвојила шест приоритетних пројеката вриједних 27,7 милиона КМ

2 ч

5
Минић отворио девети Фестивал домаћих производа

Република Српска

Минић у Бањалуци отворио девети Фестивал домаћих производа

17 ч

0
Превозници на граници.

Република Српска

У понедјељак протест возача испред зграде ЕУ у Сарајеву

17 ч

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Република Српска

Већа подршка обољелима од ријетких болести и њиховим породицама

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

35

Хорор какав се не памти: Отео дјевојку и 4 године је у штали силовао и ломио јој кости

13

30

"Зa 3.764 корисника иностране пензије из борачких категорија доприносе плаћа министарство"

13

14

Исправљена неправда: Стен Вавринка на УС Опену

13

14

Објављен списак земаља из којих су туристи нестали у поплавама у Непалу

13

12

Гужве испред новоотвореног тржног центра у Источном Сарајеву – East Sarajevo City Park

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима