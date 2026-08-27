Хан Пијесак ће бити домаћин Сабора 30. августа

Аутор:АТВ редакција
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Поводом информација о могућем одлагању Сабора бораца, који је заказан за 30. август у Хан Пијеску са почетком у 12.00 часова, желим да јасно поручим да се од одржавања овог скупа не одустаје, поручио је Слободан Ђурић, начелник општине Хан Пијесак.
„Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату обиљежава се истог дана и према том дану имамо пуно поштовање, као и према свакој породици која тог дана носи своју тугу, а Сабор у Хан Пијеску је по карактеру и по програму управо скуп културе и сјећања“, рекао је Ђурић те додао:
„Ово је окупљање људи који чувају сјећање на своје саборце, на њихову жртву и на вријеме у којем је стварана Република Српска. Хан Пијесак није случајно мјесто овог окупљања. На позиву смо то јасно рекли“.
Како су навели у разговору, Хан Пијесак, сједиште Главног штаба Војске Републике Српске, мјесто је од посебног историјског значаја и зато ће им, како каже Ђурић, бити част да се управо на том мјесту, заједно, присјете борбе, жртве и заједништва који су уграђени у темеље Републике Српске и подсјете на важност њеног очувања
„Приједлог Борачке организације Републике Српске уважавамо и о њему се разговарало тамо где му је место: у организационом одбору, са борачким организацијама, без полемике у јавности. Одбор је потврдио да ће Сабор бити одржан 30. августа. На овај скуп се дуго чекало, припреме су завршене и очекује се велики број учесника. Општина Хан Пијесак је са своје стране потпуно спремна: простор је спреман као и паркинг, санитет и пријем гостију“, рекао је Ђурић.
Ђурић је позвао породице погинулих бораца војске и полиције, ратне војне инвалиде, демобилисане борце, представнике борачких организација, све организације проистекле из одбрамбено – отаџбинског рата као и све грађане да тог дана буду њихови гости.
„Знамо зашто памтимо. Знамо зашто поштујемо. Знамо зашто чувамо“, закључује Ђурић.
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