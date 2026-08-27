Logo

У Требињу нездрав ваздух за осјетљиве групе становништва

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 10:44

Коментари:

0
Требиње пожар ватра гашење ватрогасци
Фото: ATV

Ваздух је јутрос нездрав за осјетљиве категорије становништва у Требињу, док је у више градова у БиХ забиљежен умјерено загађен ваздух, показују подаци објављени на страници "Зрак.екоакција".

Према мјерењима у 10.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Требињу износи 109, због чега се осјетљивим категоријама становништва препоручује смањен боравак и физичка активност на отвореном, док се и осталима савјетује да избјегавају дужа и већа физичка напрезања на отвореном.

Ваздух је умјерено загађен у Иван седлу са индексом квалитета 96, Илијашу 65, Какању 78, Сарајеву 76, Приједору 67, Високом 66, Зеници 66, Хаџићима 65, Лукавцу 58, Вогошћи 56, Бањалуци 55, Тузли 54.

Према скали индекса квалитета ваздуха, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет ваздуха, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а вриједности изнад 300 представљају опасност по здравље, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ваздух

нездрав ваздух

Требиње

Упозорење

становништво

Коментари (0)

Више из рубрике

Зупци пожар ватра гашење

Градови и општине

Пожар код Требиња „прогутао“ 86 квадратних километара, ватрогасци и хеликоптер на терену

2 ч

0
Електро Бијељина добила сертификат за сервисирање и баждарење бројила

Градови и општине

Електро Бијељина добила сертификат за сервисирање и баждарење бројила

4 ч

0
Саид Мехмедовић у пожару који је подметнут изгубио двије штале и сву стоку.

Градови и општине

Саид Мехмедовић у пожару који је подметнут изгубио двије штале и сву стоку

17 ч

2
Пожар код Орашја.

Градови и општине

Не јењава ватрена стихија: Најкритичније у близини Орашја

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

30

"Зa 3.764 корисника иностране пензије из борачких категорија доприносе плаћа министарство"

13

14

Исправљена неправда: Стен Вавринка на УС Опену

13

14

Објављен списак земаља из којих су туристи нестали у поплавама у Непалу

13

12

Гужве испред новоотвореног тржног центра у Источном Сарајеву – East Sarajevo City Park

13

03

БОРС: Нећемо учествовати на Сабору демобилисаних бораца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима