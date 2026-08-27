Атентат у Санкт Петербургу: Ко је заправо убијен?

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа изгубила је живот данас када се у Санкт Петербургу догодила експлозија аутомобила.
Према прелиминарним извјештајима, погинуо је возач, док је жена која је такође била у аутомобилу и даље жива, преноси Известија.
#BREAKINGNEWS: Car explosion kills military officer in Russia's St. Petersburg#Russia #StPetersburg #explosion https://t.co/6AICDmpmUj— Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) August 27, 2026
Лист наводи, позивајући се на неименовани извор, да је погинули можда био војник, док се на друштвеним мрежама наводи да је мета напада био високи руски официр.
Детаљи и узрок експлозије се истражују, а службе за ванредне ситуације раде на лицу мјеста.
💥 BREAKING: Car explosion in St. Petersburg, Russia — colonel killed, woman critically injured. Blast under investigation. Security tightened. Another incident targeting military officials amid ongoing conflict. Is this a targeted assassination? pic.twitter.com/mZQCHD2UIo— Dino Vibes Daily (@DinoLeadingNews) August 27, 2026
Објављени снимци приказују аутомобил обухваћен пламеном, док су остаци разбацани по улици.
Ако се потврди да је у експлозији убијен високорангирани официр руске војске, биће то још једно у низу убистава руских официра за које Москва окривљује Украјину.
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