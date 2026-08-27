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Атентат у Санкт Петербургу: Ко је заправо убијен?

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 11:48

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Једна особа изгубила је живот данас када се у Санкт Петербургу догодила експлозија аутомобила.

Према прелиминарним извјештајима, погинуо је возач, док је жена која је такође била у аутомобилу и даље жива, преноси Известија.

Лист наводи, позивајући се на неименовани извор, да је погинули можда био војник, док се на друштвеним мрежама наводи да је мета напада био високи руски официр.

Детаљи и узрок експлозије се истражују, а службе за ванредне ситуације раде на лицу мјеста.

Објављени снимци приказују аутомобил обухваћен пламеном, док су остаци разбацани по улици.

Ако се потврди да је у експлозији убијен високорангирани официр руске војске, биће то још једно у низу убистава руских официра за које Москва окривљује Украјину.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Санкт Петербург

атентат

Експлозија

Русија

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