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Откривено са ким се састао директор ЦИА-е у Москви

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 10:41

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Москва, Русија
Фото: АТВ

Директор Спољне обавјештајне службе Русије Сергеј Наришкин потврдио је да се састао са шефом ЦИА Џоном Ретклифом.

„Састанка је било и у томе нема ничег необичног, у раду обавјештајних служби, лични сусрети њихових челника дио су посла“, рекао је он.

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Наришкин је додао да је састанку у уторак разматран низ питања која су у надлежности специјалних служби.

"Практично сваке недјеље се лично састајем или онлајн контактирам са руководиоцима специјалних служби из цијелог свијета", рекао је руски званичник.

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Подсјетимо, амерички војно-транспортни авион, „боинг“ C-17A „глоубмастер III“, слетио је у уторак на московски аеродром „Внуково“.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да је посјета шефа ЦИА Џона Ретклифа Москви повезана са контактима између специјалних служби и да било састанка Ретклифа са руским предсједником Владимиром Путином.

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Тагови :

Сергеј Наришкин

Џон Ретклиф

Русија

ЦИА

Москва

Америка

Коментари (5)

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