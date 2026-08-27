Откривено са ким се састао директор ЦИА-е у Москви

Аутор:АТВ редакција
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Директор Спољне обавјештајне службе Русије Сергеј Наришкин потврдио је да се састао са шефом ЦИА Џоном Ретклифом.
„Састанка је било и у томе нема ничег необичног, у раду обавјештајних служби, лични сусрети њихових челника дио су посла“, рекао је он.
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Наришкин је додао да је састанку у уторак разматран низ питања која су у надлежности специјалних служби.
"Практично сваке недјеље се лично састајем или онлајн контактирам са руководиоцима специјалних служби из цијелог свијета", рекао је руски званичник.
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Подсјетимо, амерички војно-транспортни авион, „боинг“ C-17A „глоубмастер III“, слетио је у уторак на московски аеродром „Внуково“.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да је посјета шефа ЦИА Џона Ретклифа Москви повезана са контактима између специјалних служби и да било састанка Ретклифа са руским предсједником Владимиром Путином.
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