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Кремљ открио разлог посјете шефа ЦИА Москви

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 07:39

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Кремљ открио разлог посјете шефа ЦИА Москви

Посјета шефа ЦИА Џона Ретклифа Москви повезана је са контактима између специјалних служби, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков у разговору за лист "Вашингтон пост", преносе РИА Новости.

Одговарајући на питање о циљу Ретклифове посете, портпарол Дмитриј Песков је рекао да је се радило о 'контактима између специјалних служби'", наводи се у тексту.

Џон Ретклиф

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Раније је на московски аеродром "Внуково" слетио амерички војно-транспортни авион "боинг C-17A глоубмастер III". Претходно се налазио у Риги, гдје је долетио из базе "Ендруз".

Са те базе полазе авиони којима путују високи званичници, укључујући предсједника Доналда Трампа.

Телевизијски канал "Си-Би-Ес", позивајући се на неименоване изворе, тврдио је да се у авиону налазио Ретклиф, који је допутовао у Москву ради одржавања састанака.

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Подијели:

Тагови :

ЦИА

Џон Ретклиф

Москва

Кремљ

Украјина

Русија

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