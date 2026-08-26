Кремљ открио разлог посјете шефа ЦИА Москви

Аутор:АТВ редакција
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Посјета шефа ЦИА Џона Ретклифа Москви повезана је са контактима између специјалних служби, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков у разговору за лист "Вашингтон пост", преносе РИА Новости.
Одговарајући на питање о циљу Ретклифове посете, портпарол Дмитриј Песков је рекао да је се радило о 'контактима између специјалних служби'", наводи се у тексту.
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Раније је на московски аеродром "Внуково" слетио амерички војно-транспортни авион "боинг C-17A глоубмастер III". Претходно се налазио у Риги, гдје је долетио из базе "Ендруз".
Са те базе полазе авиони којима путују високи званичници, укључујући предсједника Доналда Трампа.
Телевизијски канал "Си-Би-Ес", позивајући се на неименоване изворе, тврдио је да се у авиону налазио Ретклиф, који је допутовао у Москву ради одржавања састанака.
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