Све обавијено велом тајне: Шта је директор ЦИА-е тајно радио у Москви

Аутор:АТВ редакција
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Директор америчке Централне обавјештајне агенције (ЦИА) Џон Ретклиф боравио је у уторак у ненајављеној посјети Москви, гдје је одржао тајне састанке са руским званичницима.
Ово је прва позната посјета шефа ЦИА Русији од новембра 2021. године, када је Вилијам Бернс путовао како би упозорио Москву да не покреће инвазију на Украјину.
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Ово је уједно и прва позната лична посјета Ретклифа Русији откако је у јануару 2025. године преузео кормило ЦИА у администрацији предсједника Доналда Трампа. Ни Вашингтон ни Москва нису открили сврху састанака, ко је на њима учествовао, нити какви су евентуални резултати.
Иако су односи између САД и Русије на ниском нивоу због сукоба у Украјини, Ретклиф је успио да одржи контакт са руским обавјештајним званичницима. Ти контакти су углавном укључивали телефонске разговоре са Сергејом Наришкином, директором руске Спољнообавјештајне службе (СВР). Међутим, лична посјета Москви представља изузетно риједак облик ангажмана, посебно у тренутним геополитичким околностима.
Посљедњи овакав пут, подсјетимо, забиљежен је 2021. године када се Бернс срео са високим руским званичницима, укључујући тадашњег секретара Савјета безбједности Николаја Патрушева, а разговарао је и са предсједником Владимиром Путином.
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Ретклиф је Вашингтон напустио у недјељу из Здружене базе Ендруз војним америчким авионом и отпутовао у Ригу у Летонији. У уторак је „Боинг Ц-17А Глоубмастер III“ америчког ратног ваздухопловства полетио из Риге према Међународном аеродрому Внуково у Москви. Подаци о праћењу летова показали су да је авион стигао око 7.00 часова ујутро, а друштвеним мрежама кружили су снимци авиона у прилазу, као и америчке дипломатске колоне возила у руској пријестоници. Авион је истог дана послијеподне напустио Москву и вратио се у Ригу.
Спекулише се да је авион можда преносио мобилни СЦИФ (објекат за чување и обраду осјетљивих информација) – посебно опремљен објекат за безбједне комуникације.
Ипак, обје стране ћуте. ЦИА је одбила да коментарише Ретклифову посјету, док руске власти такође нису потврдиле пут нити дале детаље. Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је да нема информације о америчком авиону и да те седмице нису планирани састанци са америчким званичницима.
Посјета долази у тренутку када су амерички напори за посредовање у окончању рата у Украјини у застоју. Међутим, занимљиво је да су САД унапријед обавијестиле Украјину о путовању високе делегације у Москву. Од Кијева је затражено да обустави све ударе на Москву, Санкт Петербург и сјеверну Русију док делегација не напусти земљу, а тај захтјев се наводно односио на период од понедјељка до сриједе.
Иако је тачан дневни ред састанака строга тајна, аналитичари износе неколико могућих тема. Међу њима су управљање ескалацијом сукоба, америчке обавјештајне процјене о потенцијалним руским војним припремама за мобилизацију, те хибридне акције којима би Русија могла тестирати одлучност НАТО-а.
Незванични извори помињу и преговоре о окончању сукоба у Украјини, односе Русије са Ираном, као и могућа питања размјене затвореника. Ретклиф је већ раније учествовао у преговорима који су довели до ослобађања држављанке Ксеније Карелине 2025. године, а ЦИА редовно има улогу у таквим процесима.
Било да су разговарали о рату, заробљеницима или спречавању даље глобалне ескалације, Ретклифова посјета представља необично директан обавјештајни контакт у времену изузетно затегнутих дипломатских односа. Остаје да се види хоће ли ова тајна мисија донијети икакве конкретне резултате.
(Кликс)
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