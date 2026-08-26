Трамп: Ормуз очишћен од мина

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су све мине које су биле постављене у Ормуском мореузу детониране или уклоњене из међународних вода, те да је Ирану саопштено да ће сваки брод или чамац који поставља нове мине бити уништен.
Оман и Иран су, у међувремену, разговарали о плану за отварање привременог заједничког пловног коридора кроз теснац.
Сједињене Америчке Државе понудиле су награду до десет милиона долара за информације о кључним лидерима Корпуса Исламске револуционарне гарде, у оквиру шире акције против иранских војних активности, набавки и мрежа за трговину нафтом и петрохемијским производима, објавио је Стејт департмент.
Стејт департмент и Министарство финансија САД истовремено су увели санкције против готово 60 појединаца, компанија и бродова за које Вашингтон тврди да омогућавају Ирану војне набавке, сајбер-операције и остваривање прихода од извоза нафте и петрохемијских производа.
Амерички предсједник Доналд Трамп поновио је да су све мине које су биле постављене у Ормуском мореузу детониране или уклоњене из међународних вода и да је Ирану саопштено да ће сваки брод или чамац који поставља нове мине бити уништен.
С друге стране, Оман и Иран су у заједничком саопштењу, након састанка шефова дипломатија двије земље у Техерану, навели да су разговарали о плану за отварање привременог заједничког пловног коридора кроз Ормуз.
Истакли су, такође, да су разговарали о заједничком пројекту уклањања мина из теснаца, иако је Трамп претходно објавио да су све мине у мореузу уништене или уклоњене.
„Њујорк тајмс“ је, у међувремену, објавио да САД припремају повратак дипломата у амбасаде на Блиском истоку које су биле евакуисане прије и током рата са Ираном. То, како пише лист, указује на процјену администрације америчког предсједника да није вјероватно скоро обнављање сукоба пуних размјера.
За то вријеме, директорка Међународног монетарног фонда (ММФ) Кристалина Георгијева оцијенила је да је свјетска економија боље него што се очекивало поднијела енергетски шок изазван ратом у Ирану.
Истакла је, међутим, да погоршање фискалне ситуације у појединим земљама, раст приноса на државне обвезнице и застој у процесу смањења инфлације представљају разлог за забринутост.
(РТС)
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