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Снажно невријеме погодило Шпанију: Бујица носи човјека низ улицу

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 20:53

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Бујица носи човјека на улици у Шпанији.
Фото: Alt Right España /X/Screenshot

Неуобичајено обилне падавине и град поплавили су улице шпанског туристичког града, причинили штету пословним објектима и аутомобилима, док су бујице носиле људе.

Екстремно вријеме изазвало је и угинуће око 100 голубова у Тарагони.

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У лучком граду Тарагони, у Каталонији, на једном снимку забиљежен је мушкарац којег је бујица носила низ потпуно поплављену улицу, док је други мушкарац покушавао да га прати трчећи тротоаром.

Високе температуре, пожари, па поплаве и торнадо

Забринути пролазници снимали су инцидент док је огромна количина воде текла улицом и односила мушкарца све даље.

На другом снимку виде се огромни комади града како ударају о улице, наносећи велику штету пословним објектима и драстично смањујући видљивост. Аутомобили и аутобуси покушавали су да се крећу док их је засипао крупан град.

Снажно невријеме услиједило је након љета обиљеженог екстремним временским појавама широм Европе, од разорних пожара до торнада.

Десетинама људи синоћ је пружена помоћ због повреда, док су стотине кућа оштећене након што је торнадо прошао кроз једно село у Француској.

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Дио крова тржног центра у Тарагони урушио се током олује, али се вјерује да у том инциденту нико није повријеђен.

Једанаест особа повријеђено је у раним јутарњим сатима у суботу током снажног невремена у граду Рода де Бера и околини, око пола сата вожње сјеверно од Тарагоне.

Међу њима је и 18-годишња девојка која се бори за живот након што се зид уз обалу срушио на њу и још двије особе.

Олуја која је јуче послијеподне погодила подручје неколико километара јужније довела је до више од 1.000 позива хитним службама.

Ватрогасци и друге службе интервенисали су због поплављених подрума, обореног дрвећа, које је у неким случајевима падало на аутомобиле, као и због затварања путева.

Становници појединих дијелова Тарагоне, удаљене око сат и 15 минута вожње јужно од Барселоне, остали су без електричне енергије. Вјерује се да су три особе повређене и превезене у болницу, али ниједна од њихових повреда није описана као тешка.

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Мини цунами

Балеарска острва јуче је погодио и низ мини-цунамија, због којих је у туристичком љетовалишту Сан Антонио на Ибици морао да буде отказан концерт.

Простор на којем је требало да буде одржан концерт прекрила је морска вода, која је однијела контејнере, фрижидере и шанкове постављене за догађај.

У Пуерто Алкудији море је јуче послијеподне преплавило дио шеталишта уз обалу, због чега су туристи морали да газе кроз воду, преноси ДејлиМејл.

Нагли продор воде изненадио је и госте који су сједили на тераси једног бара на плажи.

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Екстремне временске појаве нису непозната појава на острвима.

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Тагови :

Шпанија

невријеме

Бујица

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