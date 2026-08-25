'Ер трактор' учествује у гашењу пожара код Требиња

Аутор:АТВ редакција
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У помоћ требињским ватрогасцима који се даноноћно боре са ватреном стихијом ових дана, стигао је и Ер трактор из Мостара.
Борба са пожарима у Требињу траје већ шест дана, а најтежа ситуација је у мјесту Зупци.
Данас је била изузетно тешка ситуација, јер је ватра била близу кућа, а у једном моменту се проширила и на магистрални пут и угрозила саобраћај.
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