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'Ер трактор' учествује у гашењу пожара код Требиња

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 19:42

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Ер трактор из Мостара помаже у гашењу пожара код Требиња.
Фото: АТВ

У помоћ требињским ватрогасцима који се даноноћно боре са ватреном стихијом ових дана, стигао је и Ер трактор из Мостара.

Борба са пожарима у Требињу траје већ шест дана, а најтежа ситуација је у мјесту Зупци.

Данас је била изузетно тешка ситуација, јер је ватра била близу кућа, а у једном моменту се проширила и на магистрални пут и угрозила саобраћај.

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Тагови :

Требиње

пожар

гашење пожара

ватрогасац

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