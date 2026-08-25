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Цвијановић: Стигли смо гдје је некад било незамисливо

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 20:13

Коментари:

6
Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић
Фото: ATV

Тешко је све важне спољнополитичке активности током мандата на измаку сажети у мање од једног минута, истакла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у објави видео снимка на друштвеним мрежама са прегледом најважнијих спољнополитичких сусрета током мандата.

- Углавном, стигли смо гдје је некад било незамисливо и борили се да истина стигне на све стране свијета - поручила је Цвијановићева у видео резимеу сусрета међу којима су руски предсједник Владимир Путин, израелски премијер Бењаним Нетанјаху, бивши мађарски премијер Виктор Орбан, њено обраћање пред Савјетом безбједности УН, као и на другим свјетским форумима.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Српски члан предсједништва БиХ

Коментари (6)

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