Клизиште у бањалучком насељу Чесма пријети кућама: Мјештани ноћи проводе у страху

Аутор:Магдалена Глигић
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Живот на ивици, и то буквално. Мјештани Улице Здравка Дејановића у бањалучком насељу Чесма свакодневно живе у страху од клизишта које пријети њиховим кућама.
Ноћи проводе будни, ослушкујући сваки звук и питајући се хоће ли јутро дочекати мирно.
Бошко Рајић је преживио рат, а како нам је рекао, нада се да ће преживјети и мир. Избјегао је у бањалучко насеље Чесма, гдје је почео живот испочетка. Са својих десет прстију градио је кућу и скућио се по други пут. Данас стоји на прагу свог дома и гледа како му све што је изградио полако нестаје пред очима. Све због клизишта које је активирано.
„Ја сам човјек који не треба да троши новац на адреналинске спортове. Довољно је да се чује понеки шум и крцкање, па да се пробудиш и погледаш има ли још земље на видику испод темеља”, рекао је мјештанин Бошко Рајић.
Није Бошко једини који страхује. Страхује и Дејан Марић. Клизиште је сваки дан све ближе његовој кући.
„Како се нећемо плашити, имамо малу дјецу. Видите колико нам проблема прави свака киша и поплава”, изјавио је Дејан Марић.
На питање гдје ће ове зиме ако се клизиште прошири, Марић одговара:
„Куда? Немамо гдје. Нас је стварно дотјерало до краја... Ево видите, клизиште је дошло до мајчиног прозора.”
Тражио је помоћ од Града, али она није стигла. Све што је добио биле су оптужбе.
„Ружно је што господа из Градске управе говоре да је ово направљено нелегално. Свака кућа у овој улици има грађевинску дозволу”, додао је Марић.
Први човјек Бањалуке на питање АТВ-а одговара да је клизиште велики проблем. Санираће га, али признаје да то не могу сами. Помоћ ће тражити од Владе Српске.
„Радимо пројекат. Захвата све више кућа и постаје најалармантније клизиште на територији града, које ће захтијевати огромна средства и специфичан начин заштите изградњу потпорних зидова и свега што је потребно. Међутим, ту нам је потребна сарадња са 'Водама Српске' и са Владом”, тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
А представници Владе већ су били на терену, прича Мићо Дробац, коме такође пријети клизиште:
„Десило се то да су се прво појавили представници Владе. Савјетник премијера, главни инспектор за воде и представница 'Вода Српске' они су препознали проблем.”
На питање да ли је градоначелник икада долазио, Дробац кратко одговара:
„Не.”
И док су мјештани Градску управу годинама молили за санацију и писали апеле на које нико није одговарао, надлежни су радили вриједно, али на естетици. Док се граде риве, споменици, дино-паркови и слични пројекти у милионским износима, мјештани Чесме сваку ноћ се питају хоће ли јутро дочекати живи.
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