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Које улице у Бањалуци остају без струје

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 06:59

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Које улице у Бањалуци остају без струје
Фото: Уступљена фотографија

Због радова на електромрежи без струје ће 25. августа од осам до 14 часова бити дијелови улица Сутурлија и Мањачких устаника, саопштили су из "Електрокрајине".

Без напајања електричном енергијом од 9.30 до 15 часова биће дио насеља Стричићи.

- Дијелови улица Владике Варнаве Настића, Карађорђева бр. 86, Санска бр. 13 и Реље Кнежевића без струје остају од девет до 12 часова - навели су из предузећа.

Од девет до десет часова без електричне енергије ће бити и дијелови улица Др Јована Рашковића, Косте Мајкића и Љевчанска, као и дио насеља Лауш.

Дио насеља Доњи Голеши без струје ће бити од девет до 14 часова, саопштено је из Електрокрајине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бања Лука

Електрокрајина

Струја

електрична енергија

насеља без струје

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