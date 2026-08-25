Које улице у Бањалуци остају без струје

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због радова на електромрежи без струје ће 25. августа од осам до 14 часова бити дијелови улица Сутурлија и Мањачких устаника, саопштили су из "Електрокрајине".
Без напајања електричном енергијом од 9.30 до 15 часова биће дио насеља Стричићи.
- Дијелови улица Владике Варнаве Настића, Карађорђева бр. 86, Санска бр. 13 и Реље Кнежевића без струје остају од девет до 12 часова - навели су из предузећа.
Од девет до десет часова без електричне енергије ће бити и дијелови улица Др Јована Рашковића, Косте Мајкића и Љевчанска, као и дио насеља Лауш.
Дио насеља Доњи Голеши без струје ће бити од девет до 14 часова, саопштено је из Електрокрајине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
11 ч0
Бања Лука
11 ч0
Бања Лука
12 ч2
Бања Лука
13 ч2
Најновије
Најчитаније
09
19
09
06
08
58
08
56
08
47
Тренутно на програму