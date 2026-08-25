Нестао је Хери, власник нуди 1.000 КМ за помоћ

У Мостару траје потрага за готово трогодишњим малтезером Херијем, који је нестао на подручју између Партизанског гробља и насеља Рудник. Власница нуди новчану награду од 1.000 КМ за помоћ која доведе до његова проналаска.

Хери је пас чисто бијеле длаке, тежак око 4,5 килограма, а у тренутку нестанка на себи је имао црни прслук. Одазива се на своје име. Награда ће бити исплаћена особи која пронађе Херија, задржи га до доласка власнице или достави тачну информацију о његовој локацији која доведе до проналаска. Грађани који су вид‌јели пса или имају било какву корисну информацију могу се јавити на број телефона 063 426 593. (Херцеговина.инфо)

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