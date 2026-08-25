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Дневни хороскоп за 25. август

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 07:03

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хороскоп звијезде Мјесец
Фото: Pexel/ Michele Raffoni

Дневни хороскоп доноси важне разговоре, нове планове и преиспитивање односа и финансија. Сазнајте шта звијезде предвиђају за ваш знак на пољу љубави, посла и здравља.

Ован

Размишљате о послу и организацији обавеза. У љубави важан разговор о повјерењу и заједничким плановима. Пазите на врат и рамена.

Бик

Преиспитујете труд и финансије, али не доносите одлуке под притиском. У љубави су могуће теме повјерења и блискости. Здравље стабилно.

Близанци

Јасније видите ко вам помаже, а ко вас успорава. Партнерски односи су у фокусу, могући важни разговори. Одморите се од екрана.

Рак

Планирате како да смањите обавезе и растеретите се. Партнер тражи више пажње, а слободни могу обновити стари контакт. Осјетљив желудац.

Лав

Желите више времена за себе, али вас нова идеја може окупирати. Љубав доноси страст и разјашњење старих питања. Не претјерујте с физичким активностима.

Дјевица

Бавите се практичним стварима и планирањем седмице. Разговори о породици и будућим плановима су наглашени. Потребно вам је више одмора.

Вага

Нова информација мијења ваш поглед на ситуацију. Искрен разговор може ријешити стари неспоразум. Пријаће вам боравак на свјежем ваздуху.

Шкорпија

Размишљате о новцу и вриједности свог рада. Љубав доноси важне разговоре и могуће позитивне промјене. Избјегавајте стрес.

Стријелац

Интуиција вам помаже да донесете добре закључке. Потребно вам је више слободе у односима. Одмор и сан су приоритет.

Јарац

Одличан дан за организацију и постављање приоритета. Љубав стабилна, а слободни могу упознати неког преко пријатеља. Здравље добро.

Водолија

Интензивно размишљате о будућим плановима и промјенама. Разговори о будућности везе су могући. Избјегавајте претјерану бригу.

Рибе

Сагледавате ситуације из новог угла и правите планове за будућност. Љубав доноси више повјерења и блискости. Добро расположење и енергија.

(ИнфоБијељина)

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