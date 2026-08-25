Биткоин пробио границу од 80.000 долара

Биткоин је јутрос пробио границу од 80.000 долара и наставио снажан раст највеће свјетске криптовалуте, вођен повратком новца у биткоин ЕТФ-ове и већом склоношћу инвеститора ка ризичнијој имовини.

Биткоин се јутрос тргује око 80.650 долара, а током дана је достигао око 81.200 долара, што је његов највиши ниво од маја. Порастао је за око два процента од почетка дана.

Овим је настављен снажан раст који је започео прошле недјеље, када је биткоин скочио за више од 20 процената за само неколико дана. Током тренутног узлазног тренда, његова цијена је порасла за око 25 процената.

Ликвидирано више од четири милијарде долара опклада на јесен

Раст цијена је додатно убрзан такозваним кратким стиском. Како су цијене криптовалута расле, инвеститори који су се кладили на њихов пад морали су да затворе своје позиције. Више од 4,3 милијарде долара позиција отворених за пад цијена је тако ликвидирано на тржишту криптовалута.

Економија Паника на крипто тржишту: Биткоин тоне, инвеститори продају

Раст је такође услиједио након објаве Министарства финансија САД да ће најмање удвостручити износе у операцијама за куповину дугорочних државних обвезница. Одлука је у почетку смањила приносе обвезница и повећала интересовање за ризичнију имовину, иако су се дугорочни приноси од тада опоравили.

Истовремено, забринутост због инфлације, слабљења долара и америчког јавног дуга додатно је повећала интересовање за средства са ограниченом понудом, међу којима неки инвеститори виде биткоин.

Скоро 2 милијарде долара је уложено у биткоин ЕТФ-ове

Вратило се и интересовање великих институционалних инвеститора.

Амерички спот биткоин ETF-ови су прошле недјеље привукли око 1,92 милијарде долара нето прилива, што је њихов најбољи недјељни учинак од октобра прошле године. Само IBIT компаније BlackRock привукао је око 1,33 милијарде долара.

Међутим, шира слика није сасвим позитивна. Упркос снажним приливима посљедњих дана, амерички спот биткоин ETF-ови и даље бележе око 2,9 милијарди долара нето одлива од почетка 2026. године.

Економија Цијена биткоина премашила 75.000 долара

Такође је неизвесно да ли ће се тренутни раст наставити. Биткоин пада већ мјесецима након што је достигао рекордних 126.000 долара у октобру прошле године, а његова цијена је накратко пала испод 60.000 долара у јуну. Упркос најновијем налету, и даље је знатно испод рекордно високог нивоа.

Међутим, Фундстрат сматра да куповина која је услиједила након медвеђег затварања прошле недјеље сугерише да би овај раст могао бити трајнији, а не само краткотрајни скок.

Као позитивне сигнале наводе снажан прилив у биткоин и етер ЕТФ-ове, повећано трговање и раст обима стабилних коина, које инвеститори често користе за куповину криптовалута.

Етер такође расте

Етер се јутрос тргује по цијени од око 2.495 долара, што је раст од око пола процента од почетка дана. Такође је снажно порастао прошле недјеље, а амерички спот ETF-ови за етер привукли су око 697 милиона долара.

Фундстрат такође напомиње да стање тржишта опција показује веће повјерење инвеститора у континуирани раст. За разлику од претходних ралија, када су се углавном кладили на краткорочни раст, сада све више плаћају за изложеност потенцијалном расту биткоина на дужи рок

Биткоин расте чак и без нових куповина од стране компаније Strategy, највећег корпоративног власника биткоина. Компанија није ни куповала ни продавала биткоин двије недјеље и тренутно посједује 840.447 биткоина.