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Цијена биткоина премашила 75.000 долара

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 08:55

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биткоин новац дигитално тржиште
Фото: Pexel/ Alesia Kozik

Цијена биткоина премашила је 75.000 долара први пут од 27. маја, показују подаци са берзи.

На највећој берзи криптовалута по обиму трговања, "Бајненсу", биткоин је поскупио на 75.785,82 долара.

На берзи "Битмекс" биткоин је достигао 75.853 долара, преноси Срна.

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Тагови :

биткоин

цијена

криптовалута

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