Цијена биткоина премашила 75.000 долара

Аутор:АТВ редакција
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Цијена биткоина премашила је 75.000 долара први пут од 27. маја, показују подаци са берзи.
На највећој берзи криптовалута по обиму трговања, "Бајненсу", биткоин је поскупио на 75.785,82 долара.
На берзи "Битмекс" биткоин је достигао 75.853 долара, преноси Срна.
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