Фројд је тврдио да паметан човјек никада не говори о ове двије ствари

Аутор:АТВ редакција
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Постоје одређене мудрости које су ванвременске, а када је ријеч о разумијевању људске психе, мало која имена сијају јаче од имена Сигмунда Фројда.
Овај чувени психијатар, кога често називају оцем психоанализе, посједовао је невјероватну способност да открије истине о нашој природи истине које су данас подједнако релевантне као што су биле и у његово вријеме, пише Сенса.
Међу бројним Фројдовим открићима о људском понашању, издвојиле су се двије кључне ствари које они најмудрији међу нама обично задржавају за себе. То нису тајне које се крију због стида или кривице, већ лекције о људској интеракцији и самоочувању.
Фројд је утврдио да људи имају природну склоност да се пореде са другима. Када виде некога ко је постигао више или дјелује успјешније, то може изазвати осјећај инфериорности или зависти.
Чак и ако вам је намјера да инспиришете друге или подијелите своју радост, причање о сопственим побједама може ненамјерно повриједити друге. Горка истина је да неће сви славити ваш успјех са истим ентузијазмом.
„Људи увијек пореде ваша постигнућа са својим, и ако су ваша постигнућа боља, они ће се осјећати слабије. Ако желите да створите непријатеље и завидне људе око себе, само почните да причате о својим побједама“, рекао је Фројд.
Фројд није говорио о томе да морамо крити свој успјех, већ о утицају који он има на друге. Славите своје побједе тихо, уживајте у њима са људима који вас заиста подржавају и увијек будите свјесни да је свака особа на свом јединственом путу. На крају крајева, поређење је извор несреће.
Сви смо то доживјели: имате сјајну идеју или узбудљив план и прво што желите да урадите јесте да то подијелите са свијетом. Фројд је указао на тај инстинкт, а са њим се слаже и савремена психологија.
„Ако желите да упропастите сопствене планове, објавите их цијелом свијету. Прерано откривање циљева може створити лажни осјећај постигнућа. Можда ћете добити похвале и подршку, што ваш мозак може подсвесно протумачити као знак да сте тежак посао већ обавили“, објаснио је.
Задовољство које произилази из откривања планова другима понекад може смањити мотивацију да се тај циљ заиста и оствари.
Постоји и ризик да ћете чути негативна мишљења. Неће сви дијелити ваше визије; неки би вас могли одвратити од намјере, свјесно или несвјесно. Сумња, критика и скептицизам лако се могу увући у ваш живот, нарушавајући ваше самопоуздање и ентузијазам. Ако планове задржите за себе, штитите њих а и себе од буке спољашњег свијета.
Фројдов савјет говори о моћи дискреције. Не ради се о изолацији или чувању свега у тајности, већ о томе да будете селективни у погледу тога шта и са ким дијелите. Неке снове је најбоље слиједити у тишини, далеко од притиска и осуђивања других.
Фројдова учења нас подсјећају на дубљу истину о људској природи: сви смо вођени сложеним емоцијама и жељама, а начин на који се носимо са њима може лако утицати на наше односе и успјех.
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