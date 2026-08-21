Возаче у БиХ зором дочекало неугодно изненађење

Аутор:АТВ редакција
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Цијене горива на бензинским пумпама у Сарајеву и данас, у петак 21. аугуста, разликују се у зависности од врсте горива и пумпе.
Према доступним подацима, просјечна цијена дизела износи 3,39 КМ по литру, док се цијене крећу од 3,29 до 3,51 КМ.
Када је ријеч о бензину Супер 95, просјечна цијена износи 3,01 КМ по литру.
Најнижа забиљежена цијена је 2,93 КМ, док је највиша 3,12 КМ. Супер 98 у просјеку кошта 3,12 КМ по литру, а цијене се крећу од 2,89 до 3,29 КМ.
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Возачи који користе ЛПГ данас могу рачунати на просјечну цијену од 1,35 КМ по литру. Најнижа цијена износи 1,25 КМ, док је највиша 1,45 КМ.
Тако возачи у Сарајеву за пун резервоар од 50 литара дизела по просјечној цијени тренутно издвајају око 169,50 КМ, док би исти резервоар Супер 95 бензина коштао око 150,50 КМ.
Истовремено, цијена сирове нафте на свјетском тржишту износи око 86,23 долара по барелу, преноси "Радиосарајево".
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