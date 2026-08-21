Logo

Људи не знају да то постоји: Новац на вашем рачуну у банци је заштићен до одређеног износа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 08:24

Коментари:

0
Новац
Фото: ATV

Ако банка у Босни и Херцеговини престане радити, новац који сте у њој имали не нестаје.

Државна агенција за осигурање депозита исплаћује депоненте до износа од 50.000 КМ. Та гаранција покрива све рачуне, без обзира на валуту и врсту.

Систем се зове осигурање депозита и постоји управо за случај да банка постане несолвентна.

Према подацима Централне банке Босне и Херцеговине, депозити физичких лица осигурани су до 50.000 марака.

То значи да би, ако банка која је укључена у тај систем банкротира, сви депоненти били исплаћени из средстава Агенције, до тог износа.

Шта је све покривено

Гаранција је шира него што већина претпоставља.

Покрива све појединачне захтјеве, без обзира на валуту, дакле и домаћу и страну.

kiseli krastavci

Друштво

Колико тегли киселих краставаца можемо пренијети преко границе?

Покрива и све врсте депозита: штедне рачуне, орочене депозите, текуће рачуне и друге облике.

Дакле не ради се само о штедњи него и о новцу који вам лежи на текућем рачуну и с којег плаћате режије.

Шта урадити прије него што било шта затреба

Постоји једна провјера коју Централна банка изричито наводи као кључну.

Треба провјерити је ли ваша банка уопште у систему осигурања депозита.

Агенција ради с већином банака у земљи, али не са свима. Списак чланица објављен је на страници Агенције за осигурање депозита.

То је информација која се провјерава прије него што се новац уложи, а не након што нешто крене по злу.

Како се новац исплаћује

Поступак је прописан и не тражи да депонент било шта ради унапријед.

Када банка банкротира, депоненти путем јавног саопштења добијају информацију када и гд‌је могу преузети свој новац.

Не треба се, дакле, унапријед пријављивати ни потписивати било шта да би гаранција вриједила. Она постоји аутоматски, за све чланице система.

Шта ако имате више од педесет хиљада

Овд‌је је ограничење које вриједи знати.

Гаранција се односи на износ по депоненту.

То значи да оно што прелази 50.000 КМ у тој банци није покривено том гаранцијом, него се потражује у стечајном поступку, заједно с осталим повјериоцима.

Камата која се не опорезује

Уз осигурање, постоји и податак који се ријетко спомиње.

Каматни приход се у Босни и Херцеговини не опорезује.

vatrogasci

Хроника

Више пожара у Добоју упркос апелима да се на пали ватра на отвореном

За разлику од других врста прихода, депоненти не плаћају порез на оно што зараде на штедњи.

Централна банка уз то напомиње да се закон о опорезивању може промијенити у будућности, па то није трајна гаранција.

На шта пазити при уговарању

Неколико ствари Централна банка изричито препоручује да се провјери прије потписивања.

Упоредите камате. Понуде за исту врсту депозита знатно се разликују од банке до банке, а накнадне жалбе нису могуће.

Провјерите је ли камата заиста фиксна. Банке често оглашавају фиксну камату, али задржавају право да је промијене у складу с тржишним кретањима.

Питајте шта се дешава код ранијег разочарења. Ако се новац повуче прије рока, услови се мијењају, а дио уговора предвиђа и казнене одредбе.

Провјерите како се камата обрачунава, дакле мјесечно, годишње или тек по истеку рока, преноси Н1.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

новац

банка

Босна и Херцеговина

Коментари (0)

Више из рубрике

Дрва за огријев

Економија

'Јефтиније не може бити': Ово су тренутне цијене дрва, пелета и брикета

21 ч

0
Пронађена бактерија у свињском месу, хитно се повлачи са тржишта

Економија

Пронађена бактерија у свињском месу, хитно се повлачи са тржишта

23 ч

0
Пудинг на тањиру са декорацијом од јагода.

Економија

Лидл повлачи познати протеински пудинг због опасне бактерије

1 д

0
Вјештачка интелигенција , позната и као AI , представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију. То укључује учење, закључивање, препознавање говора и визуелних садржаја, превођење језика и рјешавање проблема.

Економија

Напустио школу са 17, а са 25 постао милијардер: Ко је младић који је покорио АИ?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

12

Ирац ухапшен у Источном Сарајеву: Одузето више од 21.000 таблета

11

10

Бањалучанин пријетио пушком гостима кафане, на крају кажњен и конобар

10

52

Идентификован мушкарац који је палио каблове код ”Делте”

10

46

Због једне грешке вас ујутру може сачекати непријатно изненађење у ауту: Обратите пажњу

10

46

Бањалучани претукли мушкарца и жену, повријеђени превезени на УКЦ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима