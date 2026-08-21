Људи не знају да то постоји: Новац на вашем рачуну у банци је заштићен до одређеног износа

Аутор:АТВ редакција
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Ако банка у Босни и Херцеговини престане радити, новац који сте у њој имали не нестаје.
Државна агенција за осигурање депозита исплаћује депоненте до износа од 50.000 КМ. Та гаранција покрива све рачуне, без обзира на валуту и врсту.
Систем се зове осигурање депозита и постоји управо за случај да банка постане несолвентна.
Према подацима Централне банке Босне и Херцеговине, депозити физичких лица осигурани су до 50.000 марака.
То значи да би, ако банка која је укључена у тај систем банкротира, сви депоненти били исплаћени из средстава Агенције, до тог износа.
Гаранција је шира него што већина претпоставља.
Покрива све појединачне захтјеве, без обзира на валуту, дакле и домаћу и страну.
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Покрива и све врсте депозита: штедне рачуне, орочене депозите, текуће рачуне и друге облике.
Дакле не ради се само о штедњи него и о новцу који вам лежи на текућем рачуну и с којег плаћате режије.
Постоји једна провјера коју Централна банка изричито наводи као кључну.
Треба провјерити је ли ваша банка уопште у систему осигурања депозита.
Агенција ради с већином банака у земљи, али не са свима. Списак чланица објављен је на страници Агенције за осигурање депозита.
То је информација која се провјерава прије него што се новац уложи, а не након што нешто крене по злу.
Како се новац исплаћује
Поступак је прописан и не тражи да депонент било шта ради унапријед.
Када банка банкротира, депоненти путем јавног саопштења добијају информацију када и гдје могу преузети свој новац.
Не треба се, дакле, унапријед пријављивати ни потписивати било шта да би гаранција вриједила. Она постоји аутоматски, за све чланице система.
Овдје је ограничење које вриједи знати.
Гаранција се односи на износ по депоненту.
То значи да оно што прелази 50.000 КМ у тој банци није покривено том гаранцијом, него се потражује у стечајном поступку, заједно с осталим повјериоцима.
Уз осигурање, постоји и податак који се ријетко спомиње.
Каматни приход се у Босни и Херцеговини не опорезује.
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За разлику од других врста прихода, депоненти не плаћају порез на оно што зараде на штедњи.
Централна банка уз то напомиње да се закон о опорезивању може промијенити у будућности, па то није трајна гаранција.
Неколико ствари Централна банка изричито препоручује да се провјери прије потписивања.
Упоредите камате. Понуде за исту врсту депозита знатно се разликују од банке до банке, а накнадне жалбе нису могуће.
Провјерите је ли камата заиста фиксна. Банке често оглашавају фиксну камату, али задржавају право да је промијене у складу с тржишним кретањима.
Питајте шта се дешава код ранијег разочарења. Ако се новац повуче прије рока, услови се мијењају, а дио уговора предвиђа и казнене одредбе.
Провјерите како се камата обрачунава, дакле мјесечно, годишње или тек по истеку рока, преноси Н1.
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