Лидл повлачи познати протеински пудинг због опасне бактерије

Аутор:АТВ редакција
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Државни инспекторат обавијестио је да је "Лидл Хрватска" са тржишта повукао производ "Milbona High Protein Pudding Chocolate" (пудинг са високим садржајем протеина, укус чоколаде, 200 г) са роком употребе до 14. септембра 2026. године.
Разлог повлачења је присуство бактерије Bacillus cereus, саопштила је Хрватска агенција за пољопривреду и храну (ХАПИХ).
Производ није у складу са Уредбом Европског парламента и Савјета о утврђивању општих начела и услова закона о храни, као и о безбједности хране. Спо спорни пудинг испоручује њемачка компанија "Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG", а продаје се у свим малопродајним објектима "Lidl" у Хрватској.
Ово обавјештење се односи искључиво на производ са горе наведеним подацима. Из компаније "Lidl" поручују да купци спорни производ могу вратити у било коју њихову продавницу уз потпуни повраћај новца, чак и без приложеног фискалног рачуна, преноси Б92.
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