Logo

Лидл повлачи познати протеински пудинг због опасне бактерије

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 10:39

Коментари:

0
Пудинг на тањиру са декорацијом од јагода.
Фото: Pexels/Zehra K.

Државни инспекторат обавијестио је да је "Лидл Хрватска" са тржишта повукао производ "Milbona High Protein Pudding Chocolate" (пудинг са високим садржајем протеина, укус чоколаде, 200 г) са роком употребе до 14. септембра 2026. године.

Разлог повлачења је присуство бактерије Bacillus cereus, саопштила је Хрватска агенција за пољопривреду и храну (ХАПИХ).

Производ није у складу са Уредбом Европског парламента и Савјета о утврђивању општих начела и услова закона о храни, као и о безбједности хране. Спо спорни пудинг испоручује њемачка компанија "Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG", а продаје се у свим малопродајним објектима "Lidl" у Хрватској.

Ово обавјештење се односи искључиво на производ са горе наведеним подацима. Из компаније "Lidl" поручују да купци спорни производ могу вратити у било коју њихову продавницу уз потпуни повраћај новца, чак и без приложеног фискалног рачуна, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Повлачење производа са тржишта

Лидл Хрватска

Безбједност хране

Протеински пудинг

Коментари (0)

Прочитајте више

Пожар код Невесиња

Градови и општине

Оружане снаге БиХ учествују у гашењу два пожара

3 ч

0
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић

БиХ

Ковачевић: Хтјели су да оде Додик, али отишли Шмит и Марфи

3 ч

2
Телефони стоје на столу у прикључени на пуњач.

Наука и технологија

Остављате пуњач у зиду? Ево зашто то одмах треба да престанете

3 ч

0
Кафа

Здравље

Кафа смањује стрес и анксиозност: Колико шољица дневно је довољно?

3 ч

0

Више из рубрике

Вјештачка интелигенција , позната и као AI , представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију. То укључује учење, закључивање, препознавање говора и визуелних садржаја, превођење језика и рјешавање проблема.

Економија

Напустио школу са 17, а са 25 постао милијардер: Ко је младић који је покорио АИ?

4 ч

0
Na fotografiji je prikazan pelet

Економија

Неки произвођачи за пелет траже и 200 КМ више него други

1 д

0
Вриједи ли "ломити" кичму? Радио у Њемачкој 40 година, па открио колика му је пензија

Економија

Вриједи ли "ломити" кичму? Радио у Њемачкој 40 година, па открио колика му је пензија

2 д

0
Посао

Економија

Посла има, али нема људи: Ово су најтраженија занимања у Европи

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

04

Пробудило га је звоно, а никога није било испред: Снимак камере открио језив детаљ

14

01

Тихи потрошач: Овај уређај гута струју 24 сата, а тога нисте свјесни

13

55

Нови пожар у Бихаћу пријети аеродрому

13

50

Битно: Почетак нове школске године

13

49

Баба Ванга је вјеровала да 6 предмета доносе срећу: Свака кућа би требало да их има

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима