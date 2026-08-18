Вриједи ли "ломити" кичму? Радио у Њемачкој 40 година, па открио колика му је пензија

Аутор:АТВ редакција
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Посљедњих година све више људи из Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине одлучује да напусти свој дом и потражи бољу будућност ван граница сопствене земље.
Одлазак „трбухом за крухом“ за многе је постао готово уобичајен животни пут, а међу најчешћим разлозима наводе се веће плате, сигурнији услови рада и жеља за стабилнијом егзистенцијом.
У тој потрази за новим почетком посебно се истакла Њемачка. За велики број људи са Балкана она је деценијама представљала земљу прилика, мјесто на којем се напорним радом може обезбедити бољи живот, купити некретнина, уштедјети новац и створити сигурнија будућност.
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Међутим, како вријеме пролази, међу исељеницима се све чешће поставља питање које отвара много ширу расправу: исплати ли се дугорочно живот и рад у иностранству заиста онолико колико се очекивало прије одласка? Управо је такву расправу покренуо један члан популарне Фејсбук групе "Балканци у Њемачкој", који је поставио кратко, али провокативно питање о вриједности вишедеценијског рада у Њемачкој и пензији која би на крају износила 1.100 евра.
"Радиш 40 година у Њемачкој, чекаш да напуниш 67 година и онда добијеш пензију од 1.100 евра… Вриједи ли то, ломити кичму у туђини? - упитао је. Његова објава убрзо је изазвала бројне реакције, а коментари су показали колико су искуства људи који су отишли са Балкана различита.
Једна корисница сматра да се вриједност рада у Њемачкој не може посматрати само кроз износ пензије коју ће неко примати након завршетка радног вијека. Како је истакла, важна је и могућност штедње током деценија проведених на раду.
"И да је тако, имаш прилику да уштедиш током тих година. На Балкану не само да не можеш ништа да уштедиш, него дижеш кредите како би преживео. И на крају добијеш јадну пензију", написала је.
Сличан став изнео је и други корисник, који је упоредио тежину рада у иностранству са условима у земљама из којих су многи иселили.
"Ломиш и код куће кичму за 400 евра, а онда једва спајаш крај са крајем", поручио је.
Другим ријечима, део учесника у расправи сматра да физички тежак рад није проблем који постоји само у Њемачкој. Разлика је, према њиховим искуствима и мишљењима, прије свега у могућности да се током радног вијека заради довољно за сигурнију будућност.
Једна корисница истакла је оно што сматра кључном разликом између рада у Њемачкој и рада у земљама из којих су многи иселили. Према њеном мишљењу, бројни људи који су деценијама радили у Њемачкој успели су током тог периода да реше стамбено питање или стекну некретнину у својој домовини.
"Сви смо се ми радећи у Немачкој осигурали кућама и становима на Балкану, тако да, искрено, у тој пензији уживаш као краљ, ако је дочекаш", написала је.
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Такав поглед на живот у иностранству деле и други чланови групе. Према њиховом мишљењу, пензија од 1.100 евра може бити недовољна за угодан живот у Њемачкој, али њена вриједност може изгледати сасвим другачије ако се особа након пензионисања врати у своју земљу.
Вреди се, када одеш у пензију, вратити у своју земљу, иначе са 1.100 евра у Њемачкој имаш само за хљеб и со - написао је један корисник.
Једна се корисница надовезала упоређујући немачки пензиони систем са примањима која чекају раднике у појединим балканским земљама:
"Ломиш кичму и у својој земљи, али ти онда дају пензију од које немаш ни за храну", поручила је.
Друга је коментаторка, користећи иронију, додала: "Не, више вриједи да радиш за 400 евра и да добијеш пензију од 300 евра у нашим заосталим земљама."
Међу бројним коментарима посебно се издвојио онај једног корисника који сматра да се цијела будућност не би требала темељити искључиво на државној пензији, било да је ријеч о Немачкој или земљама Балкана. Он је поставио питање колика би пензија уопште чекала особу која би цео радни век провела у матичној земљи, а затим понудио сопствени поглед на начин на који би људи могли да обезбиједе додатне приходе за старост.
Колика те пензија чека доле? Циљ је кроз тих 40 радних година покушати покренути неки сопствени посао који ће бити новац са стране за старе дане - написао је.
Сматра да би, умјесто улагања великих износа у изградњу раскошних кућа које често остају недовољно искоришћене, неки људи требало да размишљају о другачијим облицима улагања.
"Умјесто да градите палате у свом селу и стављате лавове на капију, купујте станове, изнајмите их. Временом ће цијена квадрата расти и имаћете шта да продате и да уживате", поручио је.
Наравно, додао је и да је свјестан да већина људи нема довољно готовине да једноставно купи стан. Управо зато као једно од могућих рјешења спомиње куповину некретнине уз помоћ кредита.
"Наравно да не мислим да људи имају готовину за стан, али томе служе кредити. Ти ради свој посао, подигни кредит за стан, изнајми га тако да покрива рату и да још остане нешто ситно. Године пролазе, стан се сам отплаћује, а ти га за 20 година продаш за двоструко више. Није све тако једноставно, треба га и одржавати, али на крају се дебело исплати", објаснио је.
Расправа у Фејсбук групи показала је да одговор на питање да ли се исплати 40 година радити у Њемачкој не зависи само од коначног износа пензије.
Могућност штедње: За неке је највећа предност управо могућност да током радног вијека зараде и уштеде више него што би могли у земљи из које су отишли.
Некретнине на Балкану: Други наглашавају да су захваљујући раду у Њемачкој купили куће или станове на Балкану, због чега им повратак у домовину након одласка у пензију изгледа као финансијски прихватљивија опција.
Додатни извори прихода: Трећи пак сматрају да је најважније током радног вијека не ослањати се само на будућу пензију, него покушати створити додатни извор прихода, било кроз сопствени посао, штедњу или улагање у некретнине.
Једно је, међутим, јасно из бројних коментара: дилема о томе да ли се исплати „ломити кичму у туђини“ нема једноставан одговор. Док је некима Немачка омогућила да стекну некретнину и обезбеде себи темеље за старост, други се питају може ли пензија од 1.100 евра бити довољна за достојанствен живот, посебно ако се остане у Њемачкој.
Зато се питање које је поставио један Балканац претворило у много ширу расправу о исељавању, заради, штедњи, некретнинама и будућности. А чини се да се многи слажу барем у једноме – сама висина пензије не говори целу причу. Много тога зависи од тога шта је особа током четрдесет година рада успела да створи и да ли ће старост провести у скупој Њемачкој или се вратити тамо одакле је једном кренула у потрагу за бољим животом, преноси Дневно.
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