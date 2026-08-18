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Јапанци сјели насред Башчаршије да попију кафу па постали хит на друштвеним мрежама

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 13:48

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Башчаршија, Сарајево
Фото: Drago Rapovac / Pexels

Сарајево је познато по традицији испијања домаће кафе, међутим, шта се деси када гости са Далеког истока одлуче да попију кафу, ли без "упутства за употребу"?

Управо једна таква сцена, забиљежена испред кафетерије на Башчаршији, постала је апсолутни хит на друштвеним мрежама.

Група туриста из Јапана одлучила је да предахне током обиласка града. Сјели су и наручили традиционалну кафу из џезве.

Ипак, сцена која је усљедила привукла је пажњу свих присутних на улици. Пролазници буквално нису могли да склоне очи са њих због начина на који су приступили овом ритуалу.

Умјесто лаганог уживања, туристи су збуњено гледали у џезву, филџане и шећер, покушавајући да схвате како се ова кафа заправо пије.

Њихови неспретни, али изузетно симпатични потези и збуњени изрази лица док су пажљиво анализирали сваки гутљај одмах су привукли пажњу локалаца који су сједјели у близини.

Оно што је многе посебно зачудило био је тренутак када су туристи почели да пију кафу директно из џезве.

Снимак је брзином свјетлости обишао мреже, а коментари не престају да се нижу.

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Тагови :

Сарајево

Кафа

туристи

Јапанци

Башчаршија

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