Logo

Погрешно бројали у Берлину: ЦДУ остао без мандата, "побиједио" АфД

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.10.2026 15:23

Коментари:

0
Чланови странке АфД славе испред натписа „све је могуће“ након првих резултата на предизборној забави „Алтернативе за Њемачку“ (АфД) након избора у покрајини Саксонија-Анхалт у Магдебургу, источна Њемачка, у недјељу, 6. септембра 2026.
Фото: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Нови изборни пропуст у Берлину и то довољно велики да промијени не само побједника у једној изборној јединици, већ и расподјелу мандата у Представничком дому њемачке престонице.

Послије поновног бројања гласова у изборној јединици „Шпандау 1“ утврђено је да директни мандат није освојила кандидаткиња ЦДУ-а Бетина Мајснер, како је првобитно објављено, већ кандидат АфД-а Томи Табор.

Према првобитним резултатима избора одржаних 20. септембра, Мајснерова је имала 5.188 гласова, односно 80 више од Табора. Послије провјере, Табор има 5.184 гласа, а Мајснерова 5.150 – што кандидату АфД-а доноси побједу са свега 34 гласа разлике.

Проблем је настао због неслагања између резултата записаног у званичном записнику једног бирачког мјеста и резултата који је телефоном прослијеђен као брза изборна информација, потврдио је покрајински изборни руководилац Штефан Брохлер.

Али тих неколико десетина гласова изазвало је много већу политичку рачуницу: пошто ЦДУ губи директни мандат, поново се обрачунавају додатни и компензациони мандати, па би берлински парламент требало да се смањи са 158 на 153 посланика. Према садашњој рачуници, мандате би изгубило укупно пет посланика из ЦДУ-а, СПД-а, Зелених и Љевице.

Мијења се и математика потенцијалних коалиција. Црвено-зелено-црвена већина остаје, али се њена предност смањује са 16 на 14 гласова. Евентуална коалиција ЦДУ-а, СПД-а и Зелених имала би 79 од 153 мандата, односно само два гласа изнад већине.

Брохлер, међутим, одбацује оцјене да је ријеч о новом „изборном хаосу“, наводећи да управо функционишу законом предвиђени механизми контроле.

Резултат још није коначан: нови бројеви пролазе додатну провјеру, а коначни резултат избора требало би да буде утврђен 12. октобра.

Од 80 гласова предности за ЦДУ до 34 за АфД или – у Шпандауу је једно поновно бројање било довољно да промијени побједника, пет посланичких мјеста и коалициону математику Берлина, преноси РТ Балкан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АфД

Њемачка

гласање

избори

Коментари (0)

Прочитајте више

Расуло у Мерцовим редовима након дебакла: Пљуште оставке у странци, клима ли се столица и канцелару?

Свијет

Расуло у Мерцовим редовима након дебакла: Пљуште оставке у странци, клима ли се столица и канцелару?

1 седм

0
Новине

Свијет

Изборни тријумф АФД-а у Њемачкој, у Русији избори без изненађења

1 седм

0
Дебакл какав се не памти: Мерцов ЦДУ није прошао цензус, АфД освојила 38,2 одсто

Свијет

Дебакл какав се не памти: Мерцов ЦДУ није прошао цензус, АфД освојила 38,2 одсто

1 седм

2
Алис Вајдел има поруку за Мерца након изборног дебакла: Слаби сте јер нећете да сарађујете!

Свијет

Алис Вајдел има поруку за Мерца након изборног дебакла: Слаби сте јер нећете да сарађујете!

1 седм

0

Више из рубрике

Русија и Јапан сарадња санкције

Свијет

Јапан открио шта планира према Русији: Да ли су нове санкције на помолу?

4 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Свијет

Ученик пао са 4. спрата и погинуо: Свему претходила свађа?

5 ч

0
Китови су велики морски сисари који живе у морима и океанима, дишу ваздух плућима и рађају живе младунце које хране млеком

Свијет

Јахта потонула на дно океана након удара кита: Посада чекала на спасавање 18 сати

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Европол саопштио: Ухапшено пет организатора насиља широм Европе

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

34 године од оснивања Четвртог одреда Специјалне бригаде полиције Бијељина

19

33

Игор Додик: Хвала вам на повјерењу, нећемо га изневјерити никада

19

21

Саслушано шест свједока у предмету Меморијалног центра Сребреница

19

21

Медведев: Захваљујући СНСД-у Бањалука одлучно брани право да гради своју будућност

19

17

У ЦИК-у увјеравају да је све спремно, у ГИК-овима бројни проблеми

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима