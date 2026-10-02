Погрешно бројали у Берлину: ЦДУ остао без мандата, "побиједио" АфД

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Нови изборни пропуст у Берлину и то довољно велики да промијени не само побједника у једној изборној јединици, већ и расподјелу мандата у Представничком дому њемачке престонице.
Послије поновног бројања гласова у изборној јединици „Шпандау 1“ утврђено је да директни мандат није освојила кандидаткиња ЦДУ-а Бетина Мајснер, како је првобитно објављено, већ кандидат АфД-а Томи Табор.
Према првобитним резултатима избора одржаних 20. септембра, Мајснерова је имала 5.188 гласова, односно 80 више од Табора. Послије провјере, Табор има 5.184 гласа, а Мајснерова 5.150 – што кандидату АфД-а доноси побједу са свега 34 гласа разлике.
Проблем је настао због неслагања између резултата записаног у званичном записнику једног бирачког мјеста и резултата који је телефоном прослијеђен као брза изборна информација, потврдио је покрајински изборни руководилац Штефан Брохлер.
Али тих неколико десетина гласова изазвало је много већу политичку рачуницу: пошто ЦДУ губи директни мандат, поново се обрачунавају додатни и компензациони мандати, па би берлински парламент требало да се смањи са 158 на 153 посланика. Према садашњој рачуници, мандате би изгубило укупно пет посланика из ЦДУ-а, СПД-а, Зелених и Љевице.
Мијења се и математика потенцијалних коалиција. Црвено-зелено-црвена већина остаје, али се њена предност смањује са 16 на 14 гласова. Евентуална коалиција ЦДУ-а, СПД-а и Зелених имала би 79 од 153 мандата, односно само два гласа изнад већине.
Брохлер, међутим, одбацује оцјене да је ријеч о новом „изборном хаосу“, наводећи да управо функционишу законом предвиђени механизми контроле.
Резултат још није коначан: нови бројеви пролазе додатну провјеру, а коначни резултат избора требало би да буде утврђен 12. октобра.
Од 80 гласова предности за ЦДУ до 34 за АфД или – у Шпандауу је једно поновно бројање било довољно да промијени побједника, пет посланичких мјеста и коалициону математику Берлина, преноси РТ Балкан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 седм0
Свијет
1 седм0
Свијет
1 седм2
Свијет
1 седм0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
19
34
19
33
19
21
19
21
19
17
Тренутно на програму