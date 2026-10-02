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Угинуло 12 насуканих китова убица

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02.10.2026 15:57

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Фото: Pexel/ Ali Kazal

Најмање 12 патуљастих китова убица угинуло је након што су се масовно насукали на сјеверној обали Новог Зеланда, саопштило је Министарство природе.

Извјештај о насуканим животињама стигао је јуче око 19.00 часова по локалном времену.

Инцидент се догодио на плажи Најнти Мајл, на Сјеверном острву, око десет километара од насеља Хукатере.

Животиње су биле раштркане на обали у дужини од неколико километара. Угинуло је између 12 и 15 патуљастих китова убица, наводи се у саопштењу.

Још неколико животиња враћено је у море, али су спасилачке акције морале бити прекинуте због плиме.

За сада нема података о томе колико је насуканих животиња живо. У спасавању учествују запослени у Министарству природе, представници локалних маорских заједница и волонтери.

Специјалисти прикупљају информације да би утврдили околности масовног насукавања.

У 2018. години, 12 китова убица насукало се на истој плажи, преноси Срна

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Тагови :

кит убица

Нови Зеланд

животиња

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