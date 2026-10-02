Хладно јутро, а онда температурни скок: Ево какво нас вријеме очекује сутра

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити сунчано вријеме уз локално малу облачност и топло, те температуру ваздуха до 27 степени Целзијусових.
Ујутро ће бити претежно ведро и свјеже, у вишим предјелима и хладно, понегдје са слабим мразом, а локално дуж ријека и по котлинама могућа је магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, источни и сјевероисточни, у Херцеговини у ноћи и ујутро сјеверни, а током дана појачан јужни.
Јутарња температура ваздуха износиће од два до седам, на југу до 14, у вишим предјелима од минус два, а дневна од 22 до 27, у вишим предјелима од 18 степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода, преноси Срна.
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