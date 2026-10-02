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Хладно јутро, а онда температурни скок: Ево какво нас вријеме очекује сутра

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02.10.2026 15:12

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Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити сунчано вријеме уз локално малу облачност и топло, те температуру ваздуха до 27 степени Целзијусових.

Ујутро ће бити претежно ведро и свјеже, у вишим предјелима и хладно, понегдје са слабим мразом, а локално дуж ријека и по котлинама могућа је магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, источни и сјевероисточни, у Херцеговини у ноћи и ујутро сјеверни, а током дана појачан јужни.

Јутарња температура ваздуха износиће од два до седам, на југу до 14, у вишим предјелима од минус два, а дневна од 22 до 27, у вишим предјелима од 18 степени Целзијусових.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода, преноси Срна.

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