Адријана Лима шокирала изгледом у Паризу: Никад мршавија, коментари не престају

Аутор:АТВ редакција
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Четрдесетпетогодишња бивша „Викторијас сикрет“ анђелица ускоро би требало поново да се појави на писти овог познатог бренда.
Бразилска манекенка Адријана Лима привукла је велику пажњу током боравка у Паризу, гдје се појавила на једном од догађаја у оквиру Седмице моде.
Четрдесетпетогодишња бивша „Викторија'с сикрет“ анђелица ускоро би требало поново да се појави на писти овог познатог бренда.
Лима је присуствовала догађају магазина „Револв“, а за ту прилику одабрала је кратку црну кожну хаљину, односно креацију налик кожном мантилу, коју је употпунила широким каишем. Ипак, највећу пажњу јавности привукао је њен изразито витак изглед.
Фотографије и снимци са догађаја убрзо су се проширили друштвеним мрежама, гдје су бројни корисници коментарисали промјене у њеном изгледу. Док су поједини изразили забринутост због њеног губитка килограма, други су износили различите претпоставке о могућим разлозима промјене.
Fears for Adriana Lima, 45, as supermodel reveals extreme weight loss on Paris outing... weeks before Victoria's Secret show https://t.co/TYcivDfC4B— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 1, 2026
На друштвеним мрежама појавиле су се и тврдње да је Лима користила лијекове попут Оземпика или се подвргнула естетским третманима. Међутим, за такве наводе нема потврде.
Међу коментарима који су се могли прочитати на платформи Икс били су и они у којима се њен изглед повезује са лијековима за мршављење, док су поједини корисници изразили забринутост због начина на који се данас приказују изразито витка тијела.
Интересовање јавности за изглед Адријане Лиме није ново.
Слична ситуација догодила се и у новембру 2023. године, када се појавила на премијери филма „Игре глади: Баллада о птицама певачицама и змијама“ („The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes“).
Тада су друштвене мреже такође биле преплављене коментарима о њеном лицу, а поједини корисници нагађали су да је имала естетске захвате.
Лима је тада одговорила на коментаре путем Инстаграма, поручивши да је ријеч о лицу уморне мајке која брине о дјеци и кућним љубимцима.
Бразилска манекенка ће се 18. октобра поново појавити на писти „Викторија'с сикрета“ у Лос Анђелесу.
Њено учешће на ревији 2026. године већ је потврђено, чиме наставља свој повратак на писту након вишегодишње каријере током које је била једно од најпрепознатљивијих лица овог бренда.
Лима је током година постала једна од најпознатијих „Викторија'с сикрет“ анђелица, а на ревију се враћала и након завршетка дугогодишње сарадње са брендом.
Њен наредни наступ у Лос Анђелесу биће још један у низу појављивања на великим модним догађајима, преноси Аваз
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