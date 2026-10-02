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Адријана Лима шокирала изгледом у Паризу: Никад мршавија, коментари не престају

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02.10.2026 16:09

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Адриана Лима бивша Виктори Сикрет модл манекенка
Фото: Instagram/printscreen

Четрдесетпетогодишња бивша „Викторијас сикрет“ анђелица ускоро би требало поново да се појави на писти овог познатог бренда.

Бразилска манекенка Адријана Лима привукла је велику пажњу током боравка у Паризу, гдје се појавила на једном од догађаја у оквиру Седмице моде.

Четрдесетпетогодишња бивша „Викторија'с сикрет“ анђелица ускоро би требало поново да се појави на писти овог познатог бренда.

Забринутост због килаже

Лима је присуствовала догађају магазина „Револв“, а за ту прилику одабрала је кратку црну кожну хаљину, односно креацију налик кожном мантилу, коју је употпунила широким каишем. Ипак, највећу пажњу јавности привукао је њен изразито витак изглед.

Фотографије и снимци са догађаја убрзо су се проширили друштвеним мрежама, гдје су бројни корисници коментарисали промјене у њеном изгледу. Док су поједини изразили забринутост због њеног губитка килограма, други су износили различите претпоставке о могућим разлозима промјене.

На друштвеним мрежама појавиле су се и тврдње да је Лима користила лијекове попут Оземпика или се подвргнула естетским третманима. Међутим, за такве наводе нема потврде.

Међу коментарима који су се могли прочитати на платформи Икс били су и они у којима се њен изглед повезује са лијековима за мршављење, док су поједини корисници изразили забринутост због начина на који се данас приказују изразито витка тијела.

„Игре глади“

Интересовање јавности за изглед Адријане Лиме није ново.

Слична ситуација догодила се и у новембру 2023. године, када се појавила на премијери филма „Игре глади: Баллада о птицама певачицама и змијама“ („The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes“).

Тада су друштвене мреже такође биле преплављене коментарима о њеном лицу, а поједини корисници нагађали су да је имала естетске захвате.

Лима је тада одговорила на коментаре путем Инстаграма, поручивши да је ријеч о лицу уморне мајке која брине о дјеци и кућним љубимцима.

Наредни наступ

Бразилска манекенка ће се 18. октобра поново појавити на писти „Викторија'с сикрета“ у Лос Анђелесу.

Њено учешће на ревији 2026. године већ је потврђено, чиме наставља свој повратак на писту након вишегодишње каријере током које је била једно од најпрепознатљивијих лица овог бренда.

Лима је током година постала једна од најпознатијих „Викторија'с сикрет“ анђелица, а на ревију се враћала и након завршетка дугогодишње сарадње са брендом.

Њен наредни наступ у Лос Анђелесу биће још један у низу појављивања на великим модним догађајима, преноси Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Адриана Лима

Париз

манекенка

показала извајано тијело

писта

модел

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