Logo

Кћерку свештеника Предрага Поповића дечко избацио из стана

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.10.2026 11:08

Коментари:

1
Теодора Поповић
Фото: Screenshot

Инфлуенсерка Теодора Поповић, кћерка познатог свештеника Предрага Поповића, подијелила је емотивне детаље након бурног и болног раскида са дечком.

Она је открила да је прошла кроз тежак период у токсичној вези, који је кулминирао тиме што је остала без крова над главом.

Теодора Поповић се огласила и објаснила шта се заправо дешавало иза кулиса наратива на друштвеним мрежама. Како је истакла, није жељела да говори о појединачним разлозима прекида, али је признала да однос није био здрав.

"С обзиром на то да објављујем видее да сам раскинула, да више нисам у вези и да немам дечка, желим да вам објасним пар ствари", започела је Теодора.

Полиција Србија

Србија

Тијело жене пронађено у замрзивачу: Сумња се да је син изгладњивао

"Разлог раскида не бих жељела да кажем јер ту није утицала једна одлука, већ је веза сама по себи била токсична за мене и њега. Нас двоје као појединци заправо не идемо једно уз друго", рекла је.

Посебну пажњу њених пратилаца привукла је порука о вјери и партнерским односима:

"Прије свега, ако вас неки однос одваја од Бога, сматрам да тај однос није добар и да ништа није вриједно Бога”.

Драматичан моменат и избацивање на улицу

Инфлуенсерка је детаљно описала и ситуацију око стана у ком су живјели. Објаснила је да је из студентског дома прешла у стан за који је уговор потписао њен тадашњи партнер, јер она у том тренутку није боравила у Београду.

"Када је дошло до свега тога – несугласица, размирица и великих свађа – он је мене у афекту једно вече позвао и рекао да ће да раскине и да ћу самим тим ја остати на улици", признала је Теодора.

Цвијановић отворила Међународни научни скуп

Република Српска

Цвијановићева отворила Међународни научни скуп "Наука и настава данас"

Она је нагласила да је брзо реаговала и пронашла нови животни простор у ком је сада задовољна:

"У тим тренуцима сам нашла стан у којем сада живим и у ком сам пресрећна. Не желим сутра да ми неко пријети да ћу остати на улици и мислим да тај потез стварно није био океј", рекла је.

Другарице као главна подршка у пребољевању

У новим кадровима које је објавила, Теодора је показала и тренутке док је била уплакана, али и процес зацјељења.

На питање “Ко ти је помогао да преболиш?”, кратко је одговорила: “Моје дјевојке”.

На снимцима се види како се грли са пријатељицама које су је посјећивале у новом стану, након чега је почела поново да излази, путује и припрема вечере са друштвом, пише Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Предраг Поповић

Отац Предраг Поповић

Теодора Поповић

Коментари (1)

Више из рубрике

Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић најавила повлачење са естраде: "Све ме нервира"

10 ч

0
Меган Фокс дио је рекламе лијека за еректилну дисфункцију: Циљ је помоћи паровима за бољи сексуални живот

Сцена

Меган Фокс дио рекламе лијека за еректилну дисфункцију

21 ч

0
Нада Топчагић пјевачица народна музика

Сцена

Нада Топчагић мијења живот из коријена: Пјевачица открила зашто мора да се исели из луксузног стана

22 ч

0
Слађа Делибашић пјевачица денсерка бивша чланица групе Ђогани

Сцена

"Ја сам најбоља риба на естради": Пјевачица (57) тврди да ништа није радила на себи

22 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

У ЦИК-у увјеравају да је све спремно, у ГИК-овима бројни проблеми

19

17

За шта гласамо на предстојећим изборима?

19

06

Саво Минић: Бањалуко, хвала!

19

05

Технологија може да мијења гласове, без да то буде утврђено

19

00

Тешка трагедија у Српској: Жена погинула, ухапшена возач!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима