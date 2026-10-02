Кћерку свештеника Предрага Поповића дечко избацио из стана

Аутор:АТВ редакција
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Инфлуенсерка Теодора Поповић, кћерка познатог свештеника Предрага Поповића, подијелила је емотивне детаље након бурног и болног раскида са дечком.
Она је открила да је прошла кроз тежак период у токсичној вези, који је кулминирао тиме што је остала без крова над главом.
Теодора Поповић се огласила и објаснила шта се заправо дешавало иза кулиса наратива на друштвеним мрежама. Како је истакла, није жељела да говори о појединачним разлозима прекида, али је признала да однос није био здрав.
"С обзиром на то да објављујем видее да сам раскинула, да више нисам у вези и да немам дечка, желим да вам објасним пар ствари", започела је Теодора.
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"Разлог раскида не бих жељела да кажем јер ту није утицала једна одлука, већ је веза сама по себи била токсична за мене и њега. Нас двоје као појединци заправо не идемо једно уз друго", рекла је.
Посебну пажњу њених пратилаца привукла је порука о вјери и партнерским односима:
"Прије свега, ако вас неки однос одваја од Бога, сматрам да тај однос није добар и да ништа није вриједно Бога”.
Драматичан моменат и избацивање на улицу
Инфлуенсерка је детаљно описала и ситуацију око стана у ком су живјели. Објаснила је да је из студентског дома прешла у стан за који је уговор потписао њен тадашњи партнер, јер она у том тренутку није боравила у Београду.
"Када је дошло до свега тога – несугласица, размирица и великих свађа – он је мене у афекту једно вече позвао и рекао да ће да раскине и да ћу самим тим ја остати на улици", признала је Теодора.
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Она је нагласила да је брзо реаговала и пронашла нови животни простор у ком је сада задовољна:
"У тим тренуцима сам нашла стан у којем сада живим и у ком сам пресрећна. Не желим сутра да ми неко пријети да ћу остати на улици и мислим да тај потез стварно није био океј", рекла је.
Другарице као главна подршка у пребољевању
У новим кадровима које је објавила, Теодора је показала и тренутке док је била уплакана, али и процес зацјељења.
На питање “Ко ти је помогао да преболиш?”, кратко је одговорила: “Моје дјевојке”.
На снимцима се види како се грли са пријатељицама које су је посјећивале у новом стану, након чега је почела поново да излази, путује и припрема вечере са друштвом, пише Блиц.
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