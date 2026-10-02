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Минић у посјети фирми "Пасс"

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02.10.2026 12:01

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Минић у посјети фирми "Пасс"
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у оквиру данашње посјете Бијељини састао се са руководством фирме за производњу аутомобилских дијелова "Пасс" у насељу Љесковац.

Састанку присуствује и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић, као и предсједник Подручне привредне коморе Бијељина Бранимир Андрић.

Минић ће обићи производни погон.

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Таг :

Саво Минић

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