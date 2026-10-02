Logo

Новац за лијечење жене потрошио на коцку: Ево колико ће да робија

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.10.2026 12:32

Коментари:

0
Кладионица апарати
Фото: Pexels

Дино Љутић (42) неправоснажно је осуђен на три и по године затвора због преваре и прања новца након што је, према пресуди Општинског кривичног суда у Загребу, дио новца прикупљеног за лијечење његове тада тешко болесне супруге користио за игре на срећу.

Суд му је наложио и уплату 579.720,19 евра, односно око 1,13 милиона КМ, у државни буџет.

Случај је привукао велику пажњу јавности након што је Љутић покренуо акцију прикупљања помоћи за супругу Ану-Марију, која је боловала од рака.

Током суђења тврдио је да је новац прикупљао како би породици обезбиједио лијечење и помоћ у тешком периоду, док је тужилаштво тврдило да је дио средстава ненамјенски трошио, укључујући и на онлајн игре на срећу.

„Живот ми се распао у једном дану“

Љутић је у завршној одбрани говорио о периоду у којем се његова супруга лијечила од рака, док је и њихов син имао здравствених проблема.

Према његовим ријечима, породица се нашла у тешкој финансијској ситуацији након што је супруга отишла на боловање, а он преузео бригу о дјеци и домаћинству.

Велика Кладуша саобраћајна несрећа

Хроника

Аутомобилом ударио у први спрат куће: Двије особе повријеђене

"Морам рећи да ми се живот практично распао у једном дану. Ниједна моја акција, као ни акције мојих пријатеља, нису биле покренуте да се неко превари, већ да се мојој супрузи помогне", рекао је Љутић на суду, преносе хрватски медији.

Навео је да је у једном тренутку почео да игра онлајн игре на срећу како би, како је тврдио, скренуо мисли са тешке ситуације у којој се налазио.

Тврдио је и да новац није користио за личне потребе нити за отплату ранијих дугова.

На крају је изразио кајање и извинио се јавности, наводећи да се држи обећања која је дао супрузи на самрти и да жели да учини све како би одгајао њихову дјецу, пише „Јутарњи лист“.

Милиони куна стигли на рачуне

Према подацима из судског поступка, на рачуне Љутића и његове породице уплаћено је више од 4,3 милиона куна, односно око 580.000 евра.

Дио тог новца односио се и на друге приходе породице, попут плата, инвалиднине, пензија и дјечијих додатака.

Финансијски вјештак Родољуб Прпић утврдио је да је са рачуна за игре на срећу исплаћено више од 2,44 милиона куна.

Према налазу вјештака, након урачунавања различитих прихода и добитака, на игре на срећу потрошено је 2.350.611,72 куне, односно око 620.000 КМ.

У поступку је утврђено и да је новац уплаћиван на рачуне више приређивача игара на срећу, а дио средстава потом је пребациван на приватне рачуне.

Вјештак: Није био зависан од коцкања

Судски вјештак психијатар Давор Здунић анализирао је Љутићево стање у периоду у којем је играо игре на срећу.

Према његовом налазу, Љутић у вријеме почињења дјела није био зависан од коцкања, већ је био склон тој штетној навици.

Вјештак је навео да је Љутић у том периоду вјероватно био изложен великом животном стресу због болести супруге и породичних околности.

Љутић је неправоснажно осуђен на три и по године затвора. У казну би, уколико пресуда постане правоснажна, требало да буде урачунато и седам мјесеци које је провео у истражном затвору.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Клађење

лијечење

Загреб

пресуда

Коментари (0)

Прочитајте више

Вршилац дужности директора ИРБ-а Републике Српске Недељко Ћорић и градоначелник Лакташа Мирослав Бојић

Економија

ИРБ отворио канцеларију у Лакташима

7 ч

1
Саобраћајна несрећа у Великој Кладушу, голф ударио у први спрат куће.

Хроника

Аутомобилом ударио у први спрат куће: Двије особе повријеђене

6 ч

0
Жена са руксаком гледа према планинском врху.

Друштво

Расте број туриста у Српској: Ево гдје најчешће иду и колико остају

7 ч

0
Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.

Свијет

Број жртава еболе премашио 4.000

7 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Уцјењивао жену објавом експлицитног снимка: Платила му 2.700 евра

8 ч

0
Путин: Бомбардовање Југославије покренуло преокрет ка владавини силе

Регион

Путин: Бомбардовање Југославије покренуло преокрет ка владавини силе

10 ч

0
Вјеверица

Регион

Несвакидашња незгода у Словенији: Жена због вјеверице завршила у болници

11 ч

0
Земљотрес у Хрватској: Затресло се тло код Загреба

Регион

Земљотрес у Хрватској: Затресло се тло код Загреба

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

21

Саслушано шест свједока у предмету Меморијалног центра Сребреница

19

21

Медведев: Захваљујући СНСД-у Бањалука одлучно брани право да гради своју будућност

19

17

У ЦИК-у увјеравају да је све спремно, у ГИК-овима бројни проблеми

19

17

За шта гласамо на предстојећим изборима?

19

06

Саво Минић: Бањалуко, хвала!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима