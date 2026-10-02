Новац за лијечење жене потрошио на коцку: Ево колико ће да робија

Аутор:АТВ редакција
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Дино Љутић (42) неправоснажно је осуђен на три и по године затвора због преваре и прања новца након што је, према пресуди Општинског кривичног суда у Загребу, дио новца прикупљеног за лијечење његове тада тешко болесне супруге користио за игре на срећу.
Суд му је наложио и уплату 579.720,19 евра, односно око 1,13 милиона КМ, у државни буџет.
Случај је привукао велику пажњу јавности након што је Љутић покренуо акцију прикупљања помоћи за супругу Ану-Марију, која је боловала од рака.
Током суђења тврдио је да је новац прикупљао како би породици обезбиједио лијечење и помоћ у тешком периоду, док је тужилаштво тврдило да је дио средстава ненамјенски трошио, укључујући и на онлајн игре на срећу.
Љутић је у завршној одбрани говорио о периоду у којем се његова супруга лијечила од рака, док је и њихов син имао здравствених проблема.
Према његовим ријечима, породица се нашла у тешкој финансијској ситуацији након што је супруга отишла на боловање, а он преузео бригу о дјеци и домаћинству.
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"Морам рећи да ми се живот практично распао у једном дану. Ниједна моја акција, као ни акције мојих пријатеља, нису биле покренуте да се неко превари, већ да се мојој супрузи помогне", рекао је Љутић на суду, преносе хрватски медији.
Навео је да је у једном тренутку почео да игра онлајн игре на срећу како би, како је тврдио, скренуо мисли са тешке ситуације у којој се налазио.
Тврдио је и да новац није користио за личне потребе нити за отплату ранијих дугова.
На крају је изразио кајање и извинио се јавности, наводећи да се држи обећања која је дао супрузи на самрти и да жели да учини све како би одгајао њихову дјецу, пише „Јутарњи лист“.
Према подацима из судског поступка, на рачуне Љутића и његове породице уплаћено је више од 4,3 милиона куна, односно око 580.000 евра.
Дио тог новца односио се и на друге приходе породице, попут плата, инвалиднине, пензија и дјечијих додатака.
Финансијски вјештак Родољуб Прпић утврдио је да је са рачуна за игре на срећу исплаћено више од 2,44 милиона куна.
Према налазу вјештака, након урачунавања различитих прихода и добитака, на игре на срећу потрошено је 2.350.611,72 куне, односно око 620.000 КМ.
У поступку је утврђено и да је новац уплаћиван на рачуне више приређивача игара на срећу, а дио средстава потом је пребациван на приватне рачуне.
Судски вјештак психијатар Давор Здунић анализирао је Љутићево стање у периоду у којем је играо игре на срећу.
Према његовом налазу, Љутић у вријеме почињења дјела није био зависан од коцкања, већ је био склон тој штетној навици.
Вјештак је навео да је Љутић у том периоду вјероватно био изложен великом животном стресу због болести супруге и породичних околности.
Љутић је неправоснажно осуђен на три и по године затвора. У казну би, уколико пресуда постане правоснажна, требало да буде урачунато и седам мјесеци које је провео у истражном затвору.
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