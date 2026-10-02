Путин: Бомбардовање Југославије покренуло преокрет ка владавини силе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је да је војна операција НАТО-а у СР Југославији 1999. године нормализовала употребу силе и довела до њене доминације у свјетској политици.
"Како је све почело? Нападом НАТО-а на Југославију. Да, постојао је тежак унутрашњи сукоб. Али да ли је било апсолутно неопходно започети војну операцију на територији независне државе у срцу Европе без одобрења Савјета безбједности УН? Да ли је било неопходно бомбардовати главни град, Београд?", упитао је Путин.
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Он је, на пленарној сједници 23. годишњег састанка Међународног дискусионог клуба "Валдај", нагласио да је сваки наредни потез Запада био политика силе, што је многе земље навело да УН не сматрају озбиљном организацијом, због неефикасности, преноси "Срна".
"Сваки наредни корак имао је облик притиска - било војног, економског или финансијског. Све је то дијалог са позиције силе", навео је Путин, говорећи о дугорочним посљедицама НАТО бомбардовања Југославије.
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