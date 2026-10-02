Песков: Украјина мора да плати цијену

Аутор:АТВ редакција
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Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је данас да Русија одговара на нападе Украјине у Црном мору и да ће наставити да одговара, док је за Москву, како је истакао, кључно да прекине снабдијевање украјинских оружаних снага војном опремом, муницијом и горивом морским путем.
"Русија одговара на нападе које је Украјина почела да покреће. Украјина мора да плати цијену за то, већ плаћа и наставиће да плаћа", рекао је Песков на конференцији за новинаре, пренијела је агенција РИА Новости.
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Он је навео да Русија наставља своју "специјалну војну операцију" и да јој је циљ да потпуно прекине поморско снабдијевање Украјине војном опремом, муницијом и горивом.
Такође је рекао да је Русија увијек отворена за преговоре, али да је ситуација у Црном мору посебна.
Говорећи о мировним преговорима, навео је да "није потребан" прекид ватре већ мир, позивајући се на изјаву предсједника Владимира Путина са Валдајског дискусионог форума.
"Као што је предсједник рекао јуче, не треба нам прекид ватре, потребан нам је мир", рекао је Песков.
Према његовим ријечима, Кијев не показује склоност ка свеобухватним споразумима, а фрагментарни споразуми не могу да приближе стране мирном рјешењу.
Песков је рекао и да Москва нема конкретне информације о иницијативи Турске и Уједињених нација у вези са безбједношћу пловидбе у Црном мору, иако је упозната са том иницијативом.
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"Нема конкретних информација. Заиста смо упознати са овом иницијативом. Али у овом случају, кијевски режим не показује никакву склоност ка било каквим свеобухватним споразумима", рекао је Песков.
Блумберг је раније, позивајући се на изворе, објавио да Турска и УН припремају преговоре са Русијом и Украјином о прекиду ватре у Црном мору.
(Танјуг)
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