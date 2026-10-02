Објављена детаљна прогноза до средине октобра

Аутор:АТВ редакција
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Из Федералног хидрометеоролошког завода објављена је средњорочна временска прогноза за Босну и Херцеговину, за период од наредне двије седмице, до 15. октобра 2026.
У првим данима мјесеца октобра без већих промјена у односу на крај септембра.
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Дани ће почињати са свјежим јутрима, понегдје са слабом маглом.
Средином дана пораст температуре зрака преовладаваће сунчано уз малу до умјерену облачност.
Више облака изгледно је почетком наредне седмице.
Минималне температуре зрака варираће између 5 и 11 у Босни, на југу Херцеговине од 12 до 15 степени. Највише дневне температуре углавном између 18 и 24, на југу земље од 24 до 28 степени.
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"Од 8. октобра према тренутним синоптичким моделима, прогнозира се наоблачење које ће условити кишу и повремене пљускове. Веће количине падавина прогнозирају се у централним и јужним подручјима Босне и Херцеговине. Температуре ваздуха биће нешто ниже у поподневним сатима. Јутарња температура у Босни углавном између 8 и 12, у Херцеговини до 15. Највиша дневна температура од 12 до 17, југу земље до 21 степен", додали су из ФХМЗ-а.
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