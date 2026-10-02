Минић о стању у Бањалуци: Опозиција нема план - праве се рилси и "вау" споменици

Аутор:АТВ редакција
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Бањалука се суочава са горућим проблемима попут недостатка вртића, паркинга и одвоза смећа, а умјесто њиховог рјешавања прави се драматургија за друштвене мреже и праве "вау" споменици, поручио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у интервјуу за АТВ.
Он је истакао да Влада Републике Српске не бјежи од тога да буде дио рјешења и да је спремна да инвестира у изградњу нових вртића и инфраструктуре, али да је опозиционом дјеловању без конкретног плана супротставила реалан рад, транспарентност и усвајање чак 131 закона у Народној скупштини за само годину дана.
Коментаришући актуелну ситуацију у Бањалуци, Минић је нагласио да грађани испаштају због политичког маркетинга који је замијенио системски рад.
"Бањалука има проблем са вртићима. Пазите, има проблем са најмлађима, а ви правите неке рилсове, ви правите некакав 'вау' споменик умјесто да то рјешавамо. Имамо проблем са паркингом, имамо проблем са смећем, имамо проблем који је евидентан. И ја не бјежим од тога да будем дио рјешења ни као премијер, ни као предсједник Републике. Али не могу ја бити дио рјешења које ви уопште не можете обухватити, ако ви цијело вријеме од тога правите драматургију", навео је премијер Саво Минић.
Он је подсјетио да је Влада већ експресно реаговала обезбјеђивањем средстава за продужени боравак за више стотина малишана, али да је за изградњу нових вртића потребна сарадња и рјешавање локацијских и административних дозвола.
Предсједник Владе се осврнуо и на политичко дјеловање опозиционих актера, истичући да се њихова политика свела на спиновање и друштвене мреже, док су реалан развој и цифре на страни институција.
"Кад немате план, онда се понашате као опозиција. Онда се понашате да данас кад устанете, мало погледате у телефон, смислите нешто што би највише могло дати ефекта, а немате никакав план. И онда направите некакав рилс или кажете како је некаква пропаст, сјетите се нечега што апсолутно нема везе са животом, правите, спинујете лажи. Ево ја сам то баш дебело осјетио на својој кожи, иако сам сам себе изненадио како ме не дотиче. Јер кад имате такве морбидне лажи, онда се не исплати ни да то демантујете", нагласио је Минић.
Минић је подсјетио да је међу првима посјетио локалне заједнице у којима СНСД није на власти, попут Бањалуке, Шамца, Бијељине и Теслића, са јасном поруком да му је дијалог са грађанима испред политичких разлика.
"Отишао сам међу првима и желим да чујем. Какве то везе има? Па да ли је градоначелник Бањалуке Бањалучанин? Не, мене интересују Бањалучани, мене интересује народ Републике Српске. То су моје комшије из Бањалуке. Ко год да буде градоначелник, они су моје комшије, то су људи који имају проблем са паркингом, са смећем, који имају животне проблеме", закључио је предсједник Владе.
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