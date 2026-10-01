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Зашто су стали радови на изградњи Куће „Предах“?

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01.10.2026 16:23

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Кућа „Предах“ намијењена за привремено и дугорочно збрињавање дјеце, младих и одраслих са сметњама у развоју према најавама предатавника Граада Бањалука крајем ове године би требала отворити своја врата корисницима.
Фото: АTV

Мајстора данима ни на видику, радови стали, а за њима остао шут, камен и хрпа смећа.

Кућа „Предах“ намијењена за привремено и дугорочно збрињавање дјеце, младих и одраслих са сметњама у развоју према најавама предатавника Града Бањалука крајем ове године би требала отворити своја врата корисницима.

Међутим, уколико је судити тренутном стању, овај објекат неће бити завршен ускоро, бар не према планираној динамици јер радника данима нема.

Гдје су радници?

Оно што се може видјети је запуштен терен, грађевински шут, те комади инсталација, пијесак и други грађевински материјал, али радника ни на видику.

Представници Града обишли су крајем јуна мјесеца ове године радове на изградњи куће „Предах“, те су се том приликом, како су навели, „увјерили да радови иду и више него добро“.

Кућа Предах

Према најави пројект менаџера Града Миладе Шукало, објекат би могао крајем године примити прве кориснике.

Да ли ће то тренутном динамиком бити могуће, остаје да видимо.

Кривична пријава

Подсјећања ради, „Transparency International“ у БиХ је поднио кривичну пријаву Окружном јавном тужилаштву у Бањој Луци против одговорних у Градској управи због сумњи да је почињено кривично дјело давања погодности привредним субјектима и злоупотребе службеног положаја у вези с јавном набавком за иградњу Куће “Предах” у овом граду.

У кривичној пријави, како је за Детектор појаснио Дамјан Ожеговић из "Transparency Internationala" (ТI) у БиХ, споменуто је да постоји могућност недозвољеног договарања с понуђачима.

“Ово смо поднијели из разлога јер је градоначелник Бање Луке крајем аугуста донио одлуку којом је прихваћен приједлог Комисије за јавну набавку за извођење радова на изградњи куће „Предах“ којом је понуђач „Градип“ д.о.о из Прњавора изабран као најповољнији у том поступку јавне набавке”, казао је.

Ожеговић је појаснио да је “Предах” замишљена као кућа за родитеље дјеце с потешкоћама у развоју који долазе на лијечење у Бању Луку како би имали гдје да одсједају док су њихова дјеца на лијечењу.

Навео је како су на овај поступак јавне набавке пристигле четири понуде, те да су три оцијењене као прихватљиве и да је приступљено заказаној е-аукцији.

Додао је да током аукције нису уопште понуђене никакве нове цијене, иако су била три од четири понуђача. Понуђач који је изабран, како је појаснио Ожеговић, изабран је с понуђеном цијеном од 999.178 КМ са укљученим ПДВ-ом.

Ожеговић је подсјетио на медијске наводе, фотографије и видеоснимке који су били уживо приликом полагања камена темељца, када је градилиште ограђено и постављена табла са основним обавезним информацијама, међу којим је био и назив извођача “Градип” и то десет мјесеци прије избора у поступку јавне набавке.

Према објави градоначелника Драшка Станивуковића, ријеч је о објекту површине преко 750 квадрата, у који се улаже више од 3 милиона КМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бања Лука

Кућа Предах

Драшко Станивуковић

Градска управа Бањалука

грађење

Радници

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