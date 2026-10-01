Ове улице у Бањалуци данас остају без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови улица Раваничка и Станка Божића Кобре без струје остају од 9 до 14 часова.
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Од 9 до 12 часова струје неће имати дијелови улица Цариградска, Дујке Комљеновића, Раде Радића, Растка Петровића, Синише Мијатовића и Томе Максимовића.
Дијелови улица Ненада Костића и 14. куљанска струје неће имати од 12 до 15 часова.
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