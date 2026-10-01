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Ове улице у Бањалуци данас остају без струје

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01.10.2026 08:43

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Радник ради на стубу за струју.
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови улица Раваничка и Станка Божића Кобре без струје остају од 9 до 14 часова.

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Од 9 до 12 часова струје неће имати дијелови улица Цариградска, Дујке Комљеновића, Раде Радића, Растка Петровића, Синише Мијатовића и Томе Максимовића.

Дијелови улица Ненада Костића и 14. куљанска струје неће имати од 12 до 15 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

електрична енергија

Бањалука

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