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Срушио се медицински хеликоптер, има погинулих

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01.10.2026 09:36

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Хеликоптер
Фото: Pexels

Медицински хеликоптер срушио се у близини острва Каталина код Лос Анђелеса, при чему су погинула два лица, док је још двоје хоспитализовано, рекао је инжењер ватрогасне службе округа Лос Анђелес Џонатан Торес.

Торес је навео да су два повријеђена лица превезена у локалне болнице, док се за петим путником још трага.

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Према наводима медија, хеликоптер се срушио убрзо након полијетања са острва Каталина.

Власти су примиле извјештај о паду касно ноћас и упутиле екипе на мјесто несреће заједно са Обалском стражом.

(Срна)

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Тагови :

калифорнија

срушио се хеликоптер

погинули

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