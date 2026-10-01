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Одузето 1.070 килограма дувана: Хапшење у Берковићима

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01.10.2026 08:45

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Одузет дуван
Фото: Уступљена фотографија

Ј.К. ухапшен је због постојања основа сумње да је починио кривично дјело "Недозвољена трговина", саопштено је из ПУ Требиње.

Полиција је у Берковићима зауставила и контролисала теретно возило мерцедес којег је Ј.К. те је визуелним прегледом товарног дијела теретног возила пронађено и привремено одузето 1.070 килограма дувана за које возач није имао овлаштење за трговину.

О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је полицијским службеницима наложило да предузму мјере и радње у циљу документовања кривичног д‌јела недозвољена трговина.

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Тагови :

Дуван

ПУ Требиње

хапшење

Берковићи

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