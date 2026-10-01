Жене откриле шта их више привлачи: Брада или глатко лице?

Аутор:АТВ редакција
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Још једна анкета стиже нам из Њемачке и показује да ако имате браду и дугу косу, онда имате лаган пролаз до срца многих жена.
Чак 75 одсто жена је рекло да их привлаче мушакрци који имају ове атрибуте. Оне су рекле да немају ништа против обријаних мушкараца са кратком косом, али да су "длакавији" момци сексипилнији.
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Оне су објасниле и зашто. Жене су рекле да воле мушкарце са брадом и дугом косом, јер првенствено изгледају несвакидашње и јер се они разликлују од стандардног типа мушкарца.
Међутим, као главни разлог навели су то да они изгледају доста мужевније и снажније, и да се поред таквих мушкараца осећају сигурно.
"Изглед грубијана је нешто што жене одувијек привлачи, а када мушкарац има велику браду и дужу косу, он има шмекерски, снажни и скексипилни изглед који нас обара с ногу", рекла је једна од жена која је учествовала у анкети, преноси "Мушки магазин".
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Научници су потврдили ове изјаве и рекли да жене нису луде и да су некада у праисторији длакавији мушкарци били доста популарнији, јер је то био симбол снаге, мушкости и полне јачине, па је нормално да се у подсвијести жена и даље крију овакви инстинкти.
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