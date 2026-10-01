Почетак октобра доноси добре вијести за три знака хороскопа

Аутор:АТВ редакција
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Октобар за поједине хороскопске знакове почиње у знаку позитивних промјена.
Пред њима су периоди који би, према астролошким тумачењима, могли донијети више олакшања, боље односе и прилике за остварење планова.
Биковима почетак октобра доноси прилику да виде резултате труда који су улагали посљедњих мјесеци.
Након периода у којем су можда имали осјећај да се ствари одвијају преспоро, могли би дочекати вијести које ће им вратити мотивацију.
На пословном плану могући су нови договори, признање за њихов рад или прилика да направе важан корак напријед.
У приватном животу очекује их више стабилности и осјећај да су напокон на правом путу.
Лавовима би октобар могао донијети период у којем поновно долазе у први план.
Њихова креативност и самопоуздање биће посебно наглашени, а труд који су уложили у неки пројекат могао би бити примијећен.
Слободни Лавови могли би доживјети занимљив сусрет или добити поруку која ће их изненадити, док ће они у везама имати прилику додатно учврстити однос са партнером.
Почетак мјесеца могао би им донијети разлог за задовољство.
Рибе почетком октобра улазе у период нових могућности.
Након периода преиспитивања и доношења важних одлука, могле би добити потврду да су изабрале прави смјер.
Добре вијести могу стићи кроз посао, образовање или личне пројекте, а посебно ће их обрадовати ситуације у којима ће видјети да се њихов труд исплатио, преноси Индекс.
Ово би могао бити период у којем Рибе више вјерују себи и својим одлукама.
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