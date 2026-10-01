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Зову је "женска срећа": Ако ову биљку поклоните неудатој д‌јевојци, вјерује се да ће пронаћи љубав

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01.10.2026 07:45

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Биљка спатифилум
Фото: Duy Le Duc / Pexels

Од давнина у нашем народу постоји вјеровање да, ако дате биљку спатифилум неудатој д‌јевојци, она ће убрзо наћи љубав свог живота.

Ако је поклоните удатој дами она ће имати лијеп и срећан брак.

Зашто је зову "женска срећа"?

Жене су одавно почеле да примећују да присуство ове прелијепе собне биљке у кући доноси добре промјене, посебно у љубавним односима. Слободне д‌јевојке су пронашле момка, д‌јевојке у вези убрзо су добиле брачну понуду, а удате жене су имале срећан брачни живот. Тако оне жене које су већ осетиле промене, давале су пелцер или поклањале ову биљку својим пријатељицама, сестрама, рођакама, па се временом ова лијепа прича о магичној моћи спатифилума ширила и биљку су назвали “женска срећа”, преноси Најжена.

Како да спатифилум дуго цвијета

Направите благи природни раствор који помаже биљци да се опорави. Потребно вам је:

1 кашичица пуномасног млијека

1 чаша воде (250 ml)

1 кап меда

Помијешајте и залијте биљку. Користи се за заливање код коријена, једном у 10–14 дана, ујутру. Млијеко јача листове и подстиче регенерацију, док мед стимулише раст. Први знаци опоравка виде се већ након неколико дана – листови се усправљају, жута боја листова нестаје, ничу нови изданци, а могу се појавити и пупољци. Идеално је за биљке које вену, не цвјетају, послије пресађивања или зими као превентива.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

биљка

вјеровање

Жене

Спатифилуму

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