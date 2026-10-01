Знатан раст прихода "Жељезница Српске" од превоза

Аутор:АТВ редакција
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"Жељезнице Републике Српске" у септембру су превезле 140.000 тона робе, оствариле 8.500.000 нетотонских километара и повећале приход од превоза за 193 одсто у односу на април, изјавио је вршилац дужности генералног директора овог предузећа Драган Зеленковић.
Зеленковић је навео да "Жељезнице" тренутно превозе кокс на релацији Лука Плоче – Зворник, граница Радинац, за потребе пословног субјекта из Смедерева, те жељезну руду на релацији Омарска-Шамац-граница Шид-граница Радинац-Смедерево.
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Исто тако, успјешно се превозе нафта и нафтни деривати на релацији Лука Плоче - Шамац граница-Осијек за потребе индустрије нафте "Ина".
Зеленковић је навео да Управа предузећа улаже максималне напоре како би са оствареним приходима из основне делатности, а уз подршку Владе Републике Српске, обезбиједило несметано функционисање предузећа, односно редовна исплата личних доходака, преноси "Срна".
Он је истакао да су на резултате пословања током девет мјесеци у текућој години знатно утицали неповољно пословно окружење попут гашења рада Коксаре из Лукавца крајем фебруара, те престанак рада жељезаре из Зенице крајем марта, саопштено је из "Жељезница".
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Зеленковић је подсјетио да је у априлу евидентиран најнижи резултат оствареног превоза у теретном саобраћају у последњих 15 година, са укупно 59.538 тона превезене робе и остварених 2.531.240 нетотонских километара.
Он је поручио да се активно ради како би се на тржишту уговорио превоз, све с циљем опоравка и остварења одрживог пословног функционисања предузећа.
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