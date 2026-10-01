Минић: Велика ствар за Српску је имати подршку моћног партнера као што је Путин

Аутор:АТВ редакција
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Састанак предсједника Милорада Додика и мене са предсједником Русије Владимиром Путином трајао је дуже него што је то предвиђено протоколом јер су се теме за разговор отварале једна за другом и биле су изузетно битне, рекао је за Јутарњи програм предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Мислим да можда нисмо ни свјесни колико је битна Русија, која је потписница и гарант Дејтонског мировног споразума и заједно са Србијом је неко ко може да укаже на одређене аномалије и одређену рушљивост тог уговора", рекао је Минић.
Навео је да га је угодно изненадило детаљима које Владимир Путин зна када је у питању Дејтонски мировни споразум.
"Ви знате да је Русија изашла из Комисије за имплементацију мира управо из тог разлога зато што је видјела како и у ком правцу то иде. Подршку кад имате тако моћног партнера и тако мјесто на земаљској кугли да сте уважени и гдје можете да разговарате о темама које се, не само вас директно тичу, кроз Дејтонски мировни споразум, него на једном мјесту, које је тренутно сигурно, једно од два најважнија на свијету", рекао је Минић.
Када је у питању политичка, економска и свака друга моћ, ви имате групације, каже Минић, Европа је групација, неко ко командује из Брисела, и како извадите коцку из те групације, она нема, како Минић каже, ту моћ док је Русија сама за себе једна цјелина као и Сједињене Америчке Државе.
"Имати таквог саговорника је нешто што, бићу искрен, можда нисам био свјестан колико то значи, колико значи Република Српска. Предсједник Путин сваки пут каже Република Српска. Оно што је веома важно, ми нисмо никакав рушилачки фактор, ми желимо Републику Српску у оквиру Дејтонског мировног споразума и као такву у Босни и Херцеговини. Ми немамо ништа против било кога, али имамо против тога да се Република Српска деградира, да се узимају надлежности", поручио је Минић за РТРС.
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Наводи да је састанак са предсједником Владимиром Путином велика ствар Републику Српску.
Када је ријеч о цијени гаса, Минић каже да ће се Европа сигурно суочити са веома великим тешким посљедицама када је у питању сам гас и сам начин гријања.
"Република Српска и Србија ће остати у овој цијени гаса која је сад", рекао је Минић.
Он је додао да Српска има капацитете да разговарао и са Русијом, Израелом, Америком..
"Ми стално показујемо како изгледа Република Српска када јој се скину челични окови, санкције. Примат нам је економска сарадња, али обраћамо пажњу и на културну сарадњу, као и на остале. Ми смо се вријеме били у контакту са Руском Федерацијом. Често чујем шта смо ми то добили од Русије? Ми имамо свјетског пријатеља, који нас разумије, некога ко је гарант Дејтона, ко ће штитити институције Републике Српске", додао је Минић.
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Подсјетимо, предсједник Милорад Додик и премијер Саво Минић, састали су се у Русији са руским предсједником Владимиром Путином.
Цијена гаса за Републику Српску остаје иста, постоји интерес руске стране за сарадњу Ваздухопловним заводом "Орао" из Бијељине" - то је дио постигнутог договора.
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