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Начињен још један корак ка ауто-путу Бањалука југ - Мркоњић Град

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01.10.2026 10:16

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Ауто-пут Мркоњић Град-Бањалука
Фото: RTRS/YouTube/printscreen

Влада Републике Српске усвојила је План парцелације за ауто-пут Бањалука-Млиништа за дионицу Бањалука југ-Мркоњић Град.

Поступак израде Плана започео је у јулу прошле године, када је Народна скупштина Републике Српске усвојила Одлуку о приступању изради Плана парцелације за овај ауто-пут, по скраћеном поступку.

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Нацрт овог плана био је изложен на јавни увид у просторијама града Бањалука и Општине Мркоњић Град, као и у просторијама Народне скупштине Републике Српске, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

Одржане су јавне презентације у просторијама градова Бањалука и Приједор.

У току јавног увида достављен је одређен број примједаба и сугестија, које је носилац израде Плана сагледао, те на основу тога припремио Приједлог плана парцелације за овај ауто-пут.

Утврђени приједлог Плана је усклађен са мишљењима свих релевантних органа и правних лица, те ће у складу са процедуром дефинисаном Законом о уређењу простора и грађењу бити упућен Народној скупштини Републике Српске на усвајање.

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Влада је прихватила и Информацију о прекограничном повезивању заштићених подручја Републике Српске и Србије.

Дата је сагласност да се заштићена подручја Републике Српске Национални парк "Дрина" и Парк природе "Велики Столац" прекогранично повежу са заштићеним подручјима Србије Националним парком "Тара" и Парком природе "Шарган-Мокра Гора".

Ова заштићена подручја у заједничким активностима користиће заједнички назив Прекогранично подручје "Тара-Дрина".

Влада Републике Српске је овластила министра за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске да Споразум потпише.

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Тагови :

Влада Републике Српске

Аутопут

Ауто-пут Бањалука - Млиништа

Коментари (3)

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