Жељка Цвијановић: Долазе бољи дани и то ће осјетити сви наши грађани

Аутор:АТВ редакција
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Глас Републике Српске се у протекле четири године чуо на свим важним адресама у свијету. Нисмо дозволили другима да говоре у наше име, већ смо сами гласно и јасно презентовали ставове Републике Српске на свим важним мјестима у свијету, поручила је у интервјуу за "Глас Српске" Жељка Цвијановић, кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ.
"Након ових тешких година и много уложених напора, Република Српска је коначно дочекала да буде саговорник, а не дозвољавајући другима да манипулишу сликом о БиХ", рекла је Цвијановићева која је и у протекле четири године била на позицији српског члана Предсједништва.
Када подвучете црту испод досадашњег мандата - шта сте остварили и који је то циљ који сте поставили прије четири године, а нисте га успјели остварити?
"Прошли смо кроз многе изазове и из њих изашли снажнији, мудрији и отпорнији. У наредне четири године ћемо додатно унаприједити сарадњу и контакте које смо остварили и поред бољег политичког разумијевања обогатићемо ту сарадњу и конкретним економским садржајем. Потпуно сам увјерена да за Републику Српску долазе бољи дани у којима ћемо да убирамо плодове свога рада, а које ће да виде и осјете сви наши грађани", каже Цвијановићева.
Ако изборите нови мандат, да ли ћете и шта радити другачије на том мјесту?
"На свим досадашњим дужностима давала сам свој максимум и радила у интересу грађана. Наставићу да користим све уставне механизме како бих сачувала интересе и позицију Републике Српске. Борићу се за свако слово Устава Републике Српске и БиХ, за свако право Републике Српске да мисли, ради и дјелује слободно и неометано. Никада ништа нећу урадити на штету другог ентитета и других народа у БиХ, али једнако тако нећу дозволити да било ко уради нешто на штету Републике Српске и српског народа. Када би сви у БиХ размишљали овако, вјерујем да би она изгледала боље и свакако мање суморно него што изгледа данас", рекла је Цвијановићева.
Колико је, у дејтонским оквирима БиХ, за Српску важна стабилна политика у Предсједништву и усаглашена са републичким институцијама?
"Јасно је да се Република Српска брани у Сарајеву, као што је јасно да се гради и унапређује кроз дјеловање наших републичких институција у Бањалуци и широм Српске. Стабилност је предуслов развоја и неопходно је да између институција Републике Српске и њених представника на нивоу БиХ постоји потпуна синергија и јединство. То је био случај у претходне четири године и зато смо успјели да успјешно превазиђемо све изазове. Сјећамо се и периода када то није било баш тако. Сјећамо се министара са заједничког нивоа из СДС-а који су говорили како их не обавезују одлуке институција Републике Српске. Сјећамо се и оних из ПДП-а који су по бијелом свијету нападали институције Републике Српске, умјесто да их бране и заступају. Народ их је због тога заслужено казнио, а ми ћемо се борити да се такве ствари и такви недорасли представници Српској никада више не понове", рекла је Цвијановићева.
Да ли је данас уопште могућ озбиљан политички договор између Бањалуке и Сарајева? Ако јесте, око чега?
"Ми већ имамо један темељни договор који се зове Дејтонски споразум, односно Устав БиХ. Ако се тај договор не поштује и злоупотребљава, као што то ради политичко Сарајево, које су онда гаранције да би био испоштован неки други? У сваком случају, ми смо увијек за дијалог и разговор, али уз пуно уважавање уставне позиције Републике Српске. Нажалост, тренутно не видимо саговорнике у Сарајеву. Они су још заробљени у прошлости и у својим унитаристичким сновима. Када престану да пријете, звецкају оружјем и маштају о укидању Републике Српске, и када прихвате да БиХ припада свима, а не само једнима, тада ће бити могућ озбиљан дијалог о њеној будућности", рекла је Цвијановићева.
Може ли БиХ направити искорак у спољној политици, односно како је Српска, за релативно кратко вријеме, успјела да постане и те како видљива и препозната као партнер од Америке, преко Израела до Русије и других земаља?
"Кључ спољнополитичког успјеха Републике Српске је то што смо досљедан и кредибилан партнер. Оно што договоримо то и испунимо. Ми исто говоримо и у Бањалуци и у Сарајеву, у Бијелој кући и Кремљу, у Савјету безбједности УН, сједишту ЕУ и гдје год се налазимо. Немамо скривену агенду, јасно и гласно изражавамо ставове Републике Српске и не радимо ништа на било чију штету. Не креирамо проблеме, већ нудимо рјешења. Не претендујемо да говоримо у име других у БиХ и не представљамо лажно да заступамо ставове свих народа, као што то раде поједини у Сарајеву. Гдје год сам била, наглашавала сам да говорим у име Републике Српске, чији грађани су ме изабрали на ову позицију. Бећировић и Конаковић кажу како говоре у име "свих грађана" и "цијеле БиХ", а онда изговоре све најгоре о Републици Српској која чини 49 одсто те исте БиХ. И наравно да већ на првој степеници изгубе повјерење и кредибилитет код свих који су макар површно упућени у политичку ситуацију и уставну реалност БиХ. Дакле, БиХ дефинитивно не може да направи никакав искорак у спољној политици, све док се она неуставно злоупотребљава од стране бошњачког кадра у институцијама и ДКП мрежи. Ми смо усмјерени на стабилну, мирну, сваким даном све развијенију, Републику Српску која може да се одбрани од разних насртаја", истиче Цвијановићева за Глас Српске.
Вјерујете ли да ће ускоро доћи вријеме да се политичка питања рјешавају искључиво договором домаћих актера?
"То вријеме је већ дошло. Нема више ниједног озбиљног спољног актера који говори о наметању рјешења. Сви говоре о потреби дијалога и доношењу одлука у оквиру домаћих институција, од стране демократски изабраних представника. Очигледно је да само у Сарајеву нису разумјели да је дошло ново вријеме и да нема више страних тутора који ће испуњавати њихове жеље на штету Републике Српске. Немојте мислити да је Кристијан Шмит случајно отјеран из БиХ. Осим што је био велика штеточина, био је и експонент једне поражене политике, чије вријеме је прошло, а начин функционисања превазиђен", истакла је Цвијановићева.
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