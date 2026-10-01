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Осумњичени за обљубу дјевојчица: Затражен притвор за три младића из Градишке

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01.10.2026 09:54

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Осумњичени за обљубу дјевојчица: Затражен притвор за три младића из Градишке

Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци предложило је Окружном суду одређивање притвора за три младића из Градишке који се сумњиче за кривично д‌јело обљуба са д‌јететом млађим од 15 година.

Притвор је затражен за Д.С. (21), Н.О. (22), и Д.С. (22).

"Тужилац је упутио приједлог за одређивање мјере притвора због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те из разлога постојања ванредних околности јер је ријеч о кривичном д‌јелу за које се може изрећи казна затвора од десет година или тежа казна, а које је посебно тешко с обзиром, на начин извршења или посљедице кривичног д‌јела и што би пуштање на слободу осумњичених резултирало стварном пријетњом нарушавања јавног реда-узнемирењу јавности", наводе из ОЈТ Бањалука.

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О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

обљуба дјетета

хапшење

ОЈТ Бањалука

Силовање

Градишка

Коментари (2)

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