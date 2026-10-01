Грађани ухватили лопова, други побјегао: Од страног држављанина украли новчаник

Аутор:АТВ редакција
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У Сарајеву се јуче догодио инцидент у којем су грађани успјели задржати мушкарца за којег се сумња да је учествовао у крађи новчаника од страног држављанина.
Према информацијама с мјеста догађаја, двојица мушкараца наводно су заједно учествовала у крађи. Након што су присутни грађани примјетили шта се догађа, реаговали су и успјели сустићи и задржати једног од њих.
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Како се може видјети на снимцима и фотографијама, неколико грађана држало је осумњиченог мушкарца како би спријечили његов бијег, пише ЦрнаХроника.
Други мушкарац, за којег се сумња да је био његов саучесник, успио је побјећи с мјеста догађаја, а према наводима свједока, код њега је остао украдени новчаник.
За сада није познато да ли је одбјегли мушкарац накнадно пронађен, нити колика је вриједност новца и других ствари које су се налазиле у новчанику.
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Више информација о случају очекује се након евентуалног званичног оглашавања полиције.
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