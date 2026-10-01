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Данас тактичка вјежба на Козари

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01.10.2026 07:23

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

На Козари ће данас бити одржана тактичка вјежба поводом десет година постојања и рада Центра за обуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Вјежба ће бити изведена као симулација реалне безбједносне ситуације и представљаће прилику да се јавности прикаже дио способности и спремности полицијских службеника МУП-а Српске за реаговање у најсложенијим ситуацијама.

Вјежби "Козара 2026" присуствоваће премијер Саво Минић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир и директор Полиције Синиша Кострешевић.

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Тагови :

тактичка вјежба

Козара

МУП Републике Српске

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