Данас тактичка вјежба на Козари

Аутор:АТВ редакција
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На Козари ће данас бити одржана тактичка вјежба поводом десет година постојања и рада Центра за обуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Вјежба ће бити изведена као симулација реалне безбједносне ситуације и представљаће прилику да се јавности прикаже дио способности и спремности полицијских службеника МУП-а Српске за реаговање у најсложенијим ситуацијама.
Вјежби "Козара 2026" присуствоваће премијер Саво Минић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир и директор Полиције Синиша Кострешевић.
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